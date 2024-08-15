“اضبطها الآن وفرح أطفالك” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات لتسلية الأولاد بأروع الأناشيد

تعد قناة طيور الجنة الفضائية واحدة من أكثر القنوات شهرة وجودة في العالم العربي للأطفال حيث تقدم محتوى تعليميا وترفيهيا يجمع بين الفائدة والمتعة، ومع اقتراب عام 2024 يبحث الكثيرون من الآباء والأمهات عن تردد القناة لضبطها على أجهزة الاستقبال بهدف توفير تجربة مشاهدة مميزة لأطفالهم، وتتميز القناة بعرض الأناشيد والبرامج التعليمية التي تسهم في تطوير المهارات اللغوية والاجتماعية للأطفال، مما يجعلها اختيارا هاما للأسر التي تسعى إلى تقديم محتوى مفيد وممتع في نفس الوقت.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 نايل سات

قناة طيور الجنة هي واحدة من القنوات المتميزة التي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال مع تحديث الترددات عام 2024، من الضروري ضبط التردد الجديد لضمان استمرارية متابعة المحتوى بسلاسة، والتردد الجديد هو كالتالي:

التردد قناة طيور الجنة هو 11315.

الاستقطاب عمودي (V).

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

يمكنك متابعة وضبط قناة طيور الجنة 2024 على قمر عرب سات بسهولة باستخدام الإرشادات والمعلومات التالية:

التردد قناة طيور الجنة هو 11310.

الاستقطاب عمودي (V).

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة 2024

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الخدمات للأطفال وأفراد أسرهم مع التركيز على المحتوى التعليمي والترفيهي، وإليك بعض الخصائص التي تتميز بها القناة: