بقرار رسمي من وزير التعليم .. تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً 2024 بالعام الجديد “وتطبيق هذه القرارات”

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار جديد اليوم وهو تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً 2024 بالعام الجديد وجاء للتشديد على ضرورة حضور الطلاب في المدارس بصفة دورية كما شددت الوزارة على ضرورة الانضباط بالدراسة بداية من اليوم الأول في العام الدراسي الجديد ، حيث تبدأ الدراسة يوم 21 سبتمبر القادم وقد أعلن وزير التربية والتعليم اليوم عن جميع القرارات الجديدة الخاصة بالعام الدراسي الجديد والتي يتم تطبيقها على جميع الطلاب ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً 2024 بالعام الجديد.

تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً 2024 بالعام الجديد

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً 2024 بالعام الجديد حيث شددت الوزارة على ضرورة تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا أولًا بأول وضرورة إخطار ولي الأمر بأيام غياب الطالب وتخصيص أرقام للتواصل مع أولياء الأمور ، كما تم إصدار العديد من الخطط الزمنية للعام الدراسي الجديد وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية العام الدراسي الجديد وذلك يوم الواحد والعشرين من شهر سبتمبر القادم.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

يبدأ العام الدراسي الجديد يوم 21 سبتمبر المقبل وذلك وفق الخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها للعام الدراسي الجديد ، وقد شدد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف علي جميع المديريات التعليمية المختلفة بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لبداية العام الدراسي الجديد كما أكد على ضرورة استخدام الخرائط الخاصة بجمهورية مصر العربية وضرورة إظهار الحدود الرسمية للدولة وعدم استخدام الخرائط الأخرى خارج الكتاب المدرسي.