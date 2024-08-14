موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024 والشروط المطلوبة للتسجيل بالبرنامج

معاش تكافل وكرامة، يعد برنامج تكافل وكرامة ضمن أبرز برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تحسين ظروف المعيشة للأسر الفقيرة والمستحقة، وقد استطاع البرنامج أن يوفر الدعم اللازم لعدد كبير من الفئات التي تشمل الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ولذلك يسعى الكثير من المواطنين المستحقين إلي التقديم على تكافل وكرامة للحصول على الدعم اللازم، ومن خلال سطور مقالنا سوف نقوم بتوضيح موعد نزول المعاش لشهر أغسطس الحالي وأهم شروط التقديم على البرنامج.

موعد نزول معاش تكافل وكرامة لشهر اغسطس 2024

وفقا لقاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة إلي البرنامج بداية من شهر أغسطس الجاري، كما أضافت أنه من المقرر أن يتم صرف المعاش لهذا الشهر لجميع المستفيدين من الدعم بدءا من غد الخميس الموافق 15 من أغسطس 2024، وبذلك يكون جميع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة على بعد ساعات فقط من صرف المعاش للشهر الجاري.

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة

هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر من أجل التقديم على معاش تكافل وكرامة، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي: