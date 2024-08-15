كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 وأهم شروط الاستحقاق والأوراق المطلوبة

زادت البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عام 2024 في الآونة الأخيرة، وتهدف الحكومة العراقية إلى دعم الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، بهدف تحسين أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتنتظر الجميع بفارغ الصبر هذا الدعم القريب من الصرف، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وتحديد الشروط المطلوبة للتسجيل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024

يمكن لجميع المواطنين الذين يرغبون في الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق اتباع الإرشادات التالية:

توجه إلكترونيا إلى منصة مظلتي.

انقر على زر تسجيل دخول.

اضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة لها على الموقع بدقة.

اختار الرقم الذي ترغب في الحصول على معلومات حوله.

انقر على زر الاستعلام، وستظهر لك قوائم اسماء الذين تم قبولهم في دعم الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

حرصا على توزيع الدعم بشكل عادل وفعال، قدمت الحكومة العراقية مجموعة من المعايير التي يجب توافرها للحصول على الدعم الاجتماعي، وتشمل الشروط ما يلي:

الإقامة الدائمة داخل العراق.

عدم وجود للمتقدم لأي ممتلكات أو عقارات أو حسابات مصرفية ذات قيمة كبيرة.

تقديم الوثائق والمستندات التي تثبت الحق في الاستفادة من هذه المساعدة.

عدم امتلاك المتقدم لأي دخل شهري ثابت.

يجب أن يكون عمر الذكور المتقدمين بين 18 و60 عاما على الأكثر.

يجب أن تكون النساء المتقدمات في الفترة العمرية بين 15 و55 سنة على الأكثر.

يجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد.

الأوراق اللازمة للتسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية