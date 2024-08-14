رابط نتائج اعتراضات السادس اعدادي 2024 دور أول بالاسم والرقم الامتحاني كل المحافظات عبر results.mlazemna.com

البحث مستمر من جانب الطلبة والطالبات طلاب الصف 6 اعدادي في كافة المحافظات العراقية حول رابط نتائج اعتراضات السادس اعدادي 2024 الدور الأول، بحيث يمكنهم من خلال ذلك الرابط الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بكل سهولة إما عن طريق الاسم أو الرقم الامتحاني الخاص بالطالب أو عن طريق تحميل ملف Pdf به النتائج، وكل ذلك من خلال موقع نتائجنا الوزاري الذي يعمل على توفير النتائج لجميع الطلاب.

رابط نتائج اعتراضات السادس اعدادي 2024

بدأت العديد من المحافظات العراقية بالإعلان عن رابط نتائج اعتراضات السادس اعدادي 2024 دور أول الخاصة بها بحيث يتثنى لطلبتها الاستعلام عن النتائج واستخراجها، وذلك من خلال الآتي من خطوات:-

أولاً: زيارة موقع نتائجنا الوزاري.

الوزاري. ثانيًا: اختر من القائمة “اعتراضات نتائج سادس اعدادي دور اول 2024”.

ثالثًا: اختر القسم “علمي أو أدبي” ثم حدد المحافظة التابع لها الطالب.

رابعًا: اختر إما الاستعلام عن النتائج من خلال كوكل درايف.

أو تحميل النتائج بصيغة pdf واستخراجها بالاسم أو الرقم الامتحاني.

نتائج اعتراضات السادس اعدادي 2024 دور أول

تم تفعيل رابط نتائج اعتراضات السادس اعدادي 2024 الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية بشكل رسمي ويمكن الآن لطلابها الاستعلام عن النتائج واستخراجها بكل سهولة ودون الخروج من المنزل، حيث تم إعلان تلك النتائج في كل من محافظة الكرخ 2 وكركوك ونينوى والأنبار وكربلاء المقدسة بالنسبة للقسم العلمي، بينما القسم الأدبي تم إعلانها في الكرخ 1و3 ونينوى والرصافة 1و2و3 وصلاح الدين واسط واربيل والسليمانية ودهوك والأنبار والمثنى وكركوك وكربلاء المقدسة والبصرة وذي قار، ومن المنتظر الإعلان عن البقية في الساعات القليلة المقبلة.