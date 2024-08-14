“خطوة بخطوة” طريقةالاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي العراقية

في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي تعمل الحكومة العراقية على تقديم الدعم للعديد من الفئات التي تحتاج إليه، من خلال المبادرات التي تطلقها، وتقوم الحكومة بإعلان أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي في العراق عام 2024، من خلال خدمة إلكترونية متاحة عبر موقع الوزارة، ويتولى لجنة مختصة في وزارة المالية دراسة الفئات المستحقة لهذا الدعم ووضع المعايير والضوابط المناسبة لتوزيعه.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أصبح بإمكان الأفراد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق في عام 2024 التعرف على مدى الاستحقاق لهم من خلال خدمة التعرف على قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي تتضمن الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية العراقية، ويجب أن تكون لديك حساب شخصي على المنصة.

اكتب جميع المعلومات الشخصية للمستفيد في الحقل المناسب.

اكتب اسم المحافظة التابع لها.

اختار خدمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة.

بمجرد التحقق من إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على زر البحث لعرض النموذج الذي يحتوي على أسماء المشمولين.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

كل مواطن له الحق في الحصول على الدعم من خلال الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية، ويجب عليه الامتثال لجميع الشروط والضوابط التي تفرضها وزارة المالية، وتشمل هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم من جنسية عراقية وأن يكون مقيما في العراق بشكل دائم ومستمر.

لا يتجاوز عمر المتقدم 60 عام.

إلزام تقديم جميع الوثائق والمستندات الداعمة بتنسيق PDF من خلال خدمة التسجيل الإلكترونية.

عدم الاستفادة من برامج دعم أخرى.

الوثائق المطلوبة للحصول على الدعم الاجتماعي