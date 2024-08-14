الحكومة الجزائرية توضح شروط منحة المرأة الماكثة الجزائر 2024.. وكيفية التسجيل في المنحة

شروط منحة المرأة الماكثة الجزائر، الحكومة الجزائرية تسعى دائما إلى توفير كافة سبل الدعم للمواطنين حيث أطلقت منحة المرأة الماكثة في المنزل لدعم السيدات ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى المعيشة، تزايد البحث من قبل عدد كبير من المواطنين في الجزائر عن معرفة كيفية التسجيل في المنحة للحصول على الدعم حيث أتاحت الحكومة التسجيل بشكل إلكتروني بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين.

شروط منحة المرأة الماكثة الجزائر 2024

أعلنت الحكومة الجزائرية عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل من أجل وصول الدعم لمستحقيه وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن تكون السيدة حاصلة على الجنسية الجزائرية.

يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على تعليم جامعي عالي.

أن تقيم المتقدمة إقامة دائمة في الجزائر.

أن يتراوح العمر بين 19 سنة حتى 40 سنة.

يشترط عدم حصول المتقدمة على دخل شهري ثابت.

أن تكون متزوجة وزوجها ليس لديه وظيفة ولا يمتلك دخل شهري ثابت.

إذا كانت المتقدمة مطلقة أو أرملة يجب تقديم ما يثبت ذلك.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

تزايد البحث عن معرفة خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت حيث أتاحت الحكومة الجزائرية التسجيل في المنحة بشكل إلكتروني وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير الوقت والجهد لدى المواطنين حيث يمكن التسجيل في المنحة من خلال اتباع الخطوات الآتية: