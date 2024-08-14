دام فخرك ياوطن.. متى موعد إجازة اليوم الوطني السعودي ومظاهر الاحتفال بذكرى توحيد المملكة السعودية

في الساعات القليلة الماضية تزايد البحث عن معرفة موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1446، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية موعد إجازة اليوم الوطني حيث يتم منح كافة العاملين في الدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة تلك الذكري وهي ذكري توحيد السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود.

متى موعد اجازة اليوم الوطني؟

الحكومة السعودية تمنح كافة العاملين في القطاع الحكومي والعام في المملكة إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي وتقام الحفلات والفعاليات في الشوارع والميادين وكل المدن السعودية احتفالاً بذكرى اليوم الوطني، وزارة الموارد البشرية أعلنت عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي على أن تكون يوم 23 من شهر سبتمبر والموافق بالتاريخ الهجري يوم 20 من شهر ربيع الأول 1445.

عروض اليوم الوطني السعودي

من أهم مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي تقوم الأسواق و المتاجر بتقديم عروض كثيرة ويتم البيع بأسعار مخفضة ويتم منح المواطنين كوبونات خصم على مختلف السلع الترفيهية والغذائية والكهربائية والهواتف الذكية، ومن أشهر الأسواق التي تقدم عروض مميزة في اليوم الوطني جرير وبندرة بالإضافة إلى سلسلة معارض عبداللطيف جميل للسيارات وكبري المطاعم والمولات التي تقدم عروض كثيرة مميزة.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني

تقام الحفلات والفعاليات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ويحتفل كافة المواطنين في المملكة السعودية بذكرى يوم توحيد السعودية عام 1727، ومن أبرز مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني ما يلى: