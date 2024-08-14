معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 ….. ورابط التسجيل بالخطوات

كشفت وزارة التعليم العالي العراقية عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024، على الموقع الرسمي لها وحتى يتمكن طلاب السادس الإعدادي من الإطلاع على المعدلات واختيار الكلية أو الجامعة التي يرعبون في الالتحاق بها ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 ….

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024

وأعلنت وزارة التعليم العالي بالعراق عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024، وذلك حتى يتمكن طلال السادس الإعدادي من الإطلاع عليها واختيار الكلية أو الجامعة المفضلة، بعد نهاية عام دراسي طويل ملئ بالأحلام والنجاح وإليكم معدلات القبول بالجامعات العراقية للعام الدراسي 2024-2025 .

معدلات القبول بكلية طب الموصل 99.33%.

معدلات القبول بكلية طب أسنان يبدأ من 99.14%.

معدل القبول بكلية الصيدلة يبدأ من 98.83%.

أما معدل القبول بكلية العلوم يبدأ من 87.17%.

أما معدل القبول بكلية هندسة الحسب الآلي يبدأ من 95%.

معدل القبول في كلية الهندسة قسم الميكانيكا يبدأ من 86.33%.

وأخيراً معدل القبول بكلية الحاسوب والرياضيات فيبدأ من 67.67%.

التسجيل بالجامعات العراقية 2024

وأعلنت وزارة التعليم العالي بالعراق عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024، وذلك على الموقع الرسمي لها على الانترنت والتي أوضحت فيه نسب القبول في عدد من الكليات العملية لطلاب السادس الاعدادي 2024 بالعراق والتي تصل معدلات القبول بها كالتالي: