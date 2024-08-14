الآن.. موعد المولد النبوي الشريف في اليمن 2024 ورزنامة العطل الرسمية

لم يتبقى سوى أيام قليلة على المولد النبوي الشريف مما جعل جميع المواطنين يتساءلوا حول موعد المولد النبوي الشريف في اليمن، والجدير بالذكر أن المولد النبوي واحدة من المناسبات الهامة لدى المسلمين والتي يتم الاحتفال بها كل عام حيث أنها تحيي ذكر ولادة أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد المولد النبوي الشريف في اليمن

يجب العلم أن عطلة المولد النبوي من العطل الرسمية التي تمنحها الدولة لجميع الموظفين كما أنها تكون مدفوعة الأجر أيضا، ووفقا لما نقلته الجهات المسؤولة أنه من المقرر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في اليمن يوم 16 من سبتمبر كما أوضحت الجهات المعنية أن هذا الموعد ليس أكيد ومن المحتمل أن يتم تغييره على حسب الهلال، الاحتفال بالمولد النبوي في اليمن عن طريق قضاء اليوم في المساجد والمؤسسات العامة كما أنه يتم إلقاء الخطب الدينية والتي تكون عن عن حياة الرسول كما أنه يتم تزيين الشوارع والمنازل باللون الأخضر وهذا من أجل التعبير عن حبهم لرسول الله.

العطل الرسمية في اليمن

قامت الجهات المعنية بالإعلان عن رزنامة العطل الرسمية في اليمن والتي جاءت على النحو التالي: