رابط التقديم.. القبول الموحد توضح موعد تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية بالأردن وخطوات التقديم

تعتبر عملية التقديم إلى الجامعات خطوة حيوية ومهمة في مسيرة التعليم العالي للطلاب، حيث تفتح أمامهم أبوابا واسعة للفرص الأكاديمية والمهنية و الذي يشتهر بنظامه التعليمي المتقدم ومؤسساته التعليمية الرائدة، و يقدم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تلبي احتياجات الطلاب وتطلعاتهم و يبدأ موعد تقديم الطلبات في الجامعات الرسمية عادة بعد إتمام الاختبارات وظهور النتيجة.

موعد تقديم الطلبات في الجامعات الرسمية

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد، التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد تقديم الطلبات في الجامعات الرسمية والبدء في عملية تقديم الالتحاق الإلكترونية للجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس وإليكم التقرير التالي:

ستبدأ اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024.

تستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2024.

يمكن للطلاب الراغبين في التقديم إلى الجامعات الرسمية متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة.

سيتم توفير كافة المعلومات اللازمة حول خطوات التقديم ومتطلبات التسجيل في قسم مرحلة البكالوريوس على الموقع.

خطوات تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية

لاطلاع على خطوات التقديم عند الاستعلام على موعد تقديم الطلبات في الجامعات الرسمية داخل الأردن فمن خلال التفاصيل الهامة الآتية: