“الحٌــدود الدنـيا” معدلات القبول الموحد 2024-2025 الأردن في جميع الجامعات علمي وأدبي بوابة التنسيق الموحد

ما زال البحث مستمر وقائم من جانب طلبة الثانوية العامة الذين نجحوا وتخطوا ذلك العام الدراسي حول معدلات القبول الموحد 2024-2025 الأردن، وذلك حيث يسعى الجميع إلى التعرف على الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الأردنية المختلفة حيث يوجد العديد من الجامعات والتي تختلف معدلات القبول بها، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم فتح باب التقديم على طلبات الالتحاق لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي الجديد 2024-2025 بداية من اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 وحتى الأربعاء المقبل 21 أغسطس 2024.

معدلات القبول الموحد 2024-2025 الأردن

بالبحث عن معدلات القبول الموحد 2024-2025 الأردن في مختلف الجامعات فنجد أن الحدود الدنيا لدخول جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية هي:-

دكتور في الطب: 98.1%.

طب وجراحة الأسنان: 97.15%.

الصيدلة: 95.8%.

دكتور صيدلة: 96.5%.

دكتور في الطب البيطري: 96.35%.

التمريض: 94.5% للذكور.

التمريض: 93.2% إناث.

القبالة: 91.35% إناث.

العلاج الطبيعي: 93.95%.

العلاج الوظيفي: 92.35%.

البصريات: 91.65%.

الإسعاف والطوارئ: 92.5%.

تكنولوجيا الأشعة: 93.25%

العمارة: 94.55%.

الهندسة المدنية: 89.6%.

التصميم والتواصل البصري: 92.95%.

الهندسة الكهربائية: 89.9%.

الهندسة الميكانيكية: 90%.

الهندسة الكيميائية: 92.97%.

الهندسة الطبية الحيوية: 94.5%.

الهندسة النووية: 95.15%.

الهندسة الصناعية: 94.6%.

هندسة الحاسوب: 96.06%.

هندسة وأمن شبكات الحاسوب: 95.65%.

هندسة الطيران: 94.3%.

تكنولوجيا صناعة الأسنان: 93.95%.

علوم الحاسوب: 95.05%.

علوم طب الأسنان المساندة: 93%.

هندسة البرمجيات: 93.65%.

الأمن السيبراني: 93.55%.

الفيزياء: 87.87%.

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية: 89.3%.

الرياضيات: 89.75%.

الكيمياء: 89.6%.

اللغة الإنجليزية واللغويات: 95.75%.

الذكاء الاصطناعي: 94.55%.

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2024

كما نقدم لكم أيضاً معدلات القبول الموحد 2024-2025 الأردن بالنسبة للجامعة الهاشمية:-

دكتور في الطب: 97.45%.

دكتور في طب وجراحة الفم والأسنان: 96.35%.

الصيدلة: 95.65%.

هندسة الحاسوب: 93.75%.

هندسة الميكاترونكس: 89.65%.

الهندسة الطبية: 93.1%.

الهندسة الصناعية: 92.65%.

الهندسة الميكانيكية: 88.4%.

هندسة العمارة: 91.95%.

الهندسة المدنية: 87.5%.

علم التمريض/ ذكور: 92.9%.

علم التمريض/ إناث: 92.5%.

العلوم الطبية المخبرية: 92.35%.

العلاج الطبيعي: 97.4%.

علم الحاسوب وتطبيقاته: 94.55%.

أنظمة المعلومات الحاسوبية: 91.6%.

علم البيانات والذكاء الاصطناعي: 93.2%.

الأمن السيبراني: 92.95%.

العلوم الحياتية: 88.95%.

الجيولوجيا و البيئة: 78.6%.

إدارة الأعمال: 93.45%.

الاقتصاد المالي: 78.85%.

المحاسبة: 95.65%.

المحاسبة والقانون التجاري: 93.45%.

اللغة العربية وآدابها: 92.8%.

التربية الخاصة: 91.5%.

نظم المعلومات الإدارية: 93.7%.

الكيمياء: 89.35%.

العلوم الطبية المخبرية: 92.35%.

معدلات القبول الموحد 2024 ال البيت

هندسة العمارة: 85.3%.

الهندسة المدنية: 80.65%.

هندسة المساحة: 80.1%.

هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة: 88.2%.

التمريض / ذكور: 89.05%.

التمريض / إناث: 89.1%.

نظم المعلومات الحاسوبية: 82.65%.

نظم المعلومات الادارية: 86.3%.

الامن السيبراني: 86.1%.

علم البيانات والذكاء الاصطناعي: 86.85%.

الرياضيات: 79.65%.

الفيزياء: 77.9%.

العلوم الحياتية: 81.6%.

العلوم الطبية المخبرية: 88.55%.

علوم الأرض والبيئة التطبيقية: 74.1%.

نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد: 77.85%.

إدارة الأعمال: 86.35%.

المحاسبة: 89%.

التمويل والمصارف: 83.65%.

محاسبة وقانون الأعمال: 86.65%.

التسويق الرقمي: 90.15%.

اللغة العربية وآدابها: 85.95%.

اللغة والأدب / فرنسي-إنجليزي: 85.55%.

الحقوق: 89.2%.

التربية الخاصة: 81.5%.

التربية البدنية: 83.7%.

معلم الصف / إناث: 83.55%.

التاريخ: 82.85%.

اللغة الانجليزية وآدابها: 91.85%.

معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2024