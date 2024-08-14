بمجموع 55% .. رابط التسجيل في مديرية الأمن العام التجنيد 2024 بالأردن كلية الدفاع المدني

مي محمود تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
بمجموع 55% .. رابط التسجيل في مديرية الأمن العام التجنيد 2024 بالأردن كلية الدفاع المدني
مديرية الأمن العام التجنيد

أعلنت مديرية الأمن العام التجنيد في الأردن عن أنه تم فتح باب التجنيد وذلك لكل من السيدات والرجال ولكن يجب أن يكون المتقدم حامل شهادة الثانوية العامة ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المعنية أن الدبلومات المتاحة في قسم الإسعاف الفوري وتقنيات الإطفاء والإنقاذ ودبلومة السلامة والوقاية العامة وتقنيات المواد الخطرة ولكن يجب التحقق من توافر مجموعة من الشروط لدى المواطن وهذا من أجل القبول وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل في السطور التالية.

مديرية الأمن العام التجنيد

لكل من يرغب بالتقديم على التجنيد يجب العلم أن التقديم متاح بداية من يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق 22 من أغسطس والتقديم على التجنيد يتم من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الجهات المعنية ولكن يجب اتباع الخطوات الآتية:

  • يرجى الدخول على الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام وهذا من الرابط التالي.
  • قم بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة البيانات المطلوبة.
  • سوف يظهر لك استمارة تقديم قم بملئها من خلال إدخال المعلومات المطلوبة.
  • سوف يصلك رسالة تحمل الموعد الخاص بك بالتقديم يجب الالتزام بالموعد المحدد.
  • يجب الحرص على ملء النموذج مرة واحدة فقط حتى لا يتم إلغاء الطلب.

شروط التجنيد في الأردن

عند الرغبة في التقديم على التجنيد يجب التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديك وهي:

  • يجب أن يكون المواطن غير متزوج.
  • الطول المناسب للرجال هو 168 سم، بينما الطول المناسب للسيدات هو 160 سم.
  • يجب أن يكون ليس للمواطن أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.
  • يشترط أن يكون المتقدم حاصل على مجموع 55٪ في الثانوية العام.
  • يجب أن يكون المواطن جيد السمعة.
معلومات الكاتب
مي محمود

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