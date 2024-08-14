“نسب القبول بالجامعات” معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024 جميع التخصصات عبر admhec.gov.jo

معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024 يقوم الطلاب بالبحث عنها في محركات البحث جوجل، حيث أنهم قاموا بتأدية امتحانات الثانوية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، ومنذ ذلك الحين ينتظر أولياء أمورهم الإعلان عن نسب ومعدلات القبول في مختلف الكليات والتخصصات، وما هي الكليات التي سوف يلتحقون بها، والجدير بالذكر أن نسب القبول في الجامعات والكليات تختلف على حسب نسب الطلاب التي تستوعبها كل الكليات والجامعات وما هو العدد المسموح به للطلاب.

معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024

يهتم الطلاب بالبحث عن معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024، ونوضح لكم الآن معدلات القبول في أهم الكليات الأردنية:

معدلات القبول في كلية الطب:

في الجامعة الأردنية: 98.2500

في جامعة آل البيت: 95.7500

في جامعة مؤتة: 95.5500

في جامعة عمان: 95.4500

في كلية طب الأسنان:

الجامعة الأردنية: 97.1500

جامعة العلوم والتكنولوجيا: 96.8500

جامعة عمان: 96.7500

جامعة اليرموك: 96.6500

جامعة مؤتة: 96.5500

في كلية الصيدلة:

في الجامعة الأردنية: 94.9000

في جامعة عمان: 94.7500

في جامعة مؤتة: 94.0500

في جامعة اليرموك: 93.9500

في الجامعة الهاشمية: 93.8500

في كلية هندسة العمارة:

في الجامعة الأردنية: 93.6000

في جامعة عمان: 90.5500

في جامعة مؤتة: 86.0700

في جامعة اليرموك: 88.4000

في كلية الهندسة المدنية:

في الجامعة الأردنية: 91.4500

في جامعة عمان: 87.9500

في جامعة مؤتة: 84.5500

في جامعة اليرموك: 84.5500

معدلات القبول في الجامعات الخاصة بالأردن

في كلية الطب وطب الأسنان 85%.

في كلية الهندسة والعمارة والصيدلة 80%.

في كلية الشريعة 75%.

في كلية اختصاص التمريض وتخصصات التغذية وعلم الغذاء وعلوم التأهيل والعلوم الطبية المساندة 70%.

كلية القانون 65%

في كلية بقية التخصصات في الكليات الأخرى 65%.

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