“نسب القبول بالجامعات” معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024 جميع التخصصات عبر admhec.gov.jo

معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024 يقوم الطلاب بالبحث عنها في محركات البحث جوجل، حيث أنهم قاموا بتأدية امتحانات الثانوية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، ومنذ ذلك الحين ينتظر أولياء أمورهم الإعلان عن نسب ومعدلات القبول في مختلف الكليات والتخصصات، وما هي الكليات التي سوف يلتحقون بها، والجدير بالذكر أن نسب القبول في الجامعات والكليات تختلف على حسب نسب الطلاب التي تستوعبها كل الكليات والجامعات وما هو العدد المسموح به للطلاب.
معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024
يهتم الطلاب بالبحث عن معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024، ونوضح لكم الآن معدلات القبول في أهم الكليات الأردنية:
معدلات القبول في كلية الطب:
- في الجامعة الأردنية: 98.2500
- في جامعة آل البيت: 95.7500
- في جامعة مؤتة: 95.5500
- في جامعة عمان: 95.4500
في كلية طب الأسنان:
- الجامعة الأردنية: 97.1500
- جامعة العلوم والتكنولوجيا: 96.8500
- جامعة عمان: 96.7500
- جامعة اليرموك: 96.6500
- جامعة مؤتة: 96.5500
في كلية الصيدلة:
- في الجامعة الأردنية: 94.9000
- في جامعة عمان: 94.7500
- في جامعة مؤتة: 94.0500
- في جامعة اليرموك: 93.9500
- في الجامعة الهاشمية: 93.8500
في كلية هندسة العمارة:
- في الجامعة الأردنية: 93.6000
- في جامعة عمان: 90.5500
- في جامعة مؤتة: 86.0700
- في جامعة اليرموك: 88.4000
في كلية الهندسة المدنية:
- في الجامعة الأردنية: 91.4500
- في جامعة عمان: 87.9500
- في جامعة مؤتة: 84.5500
- في جامعة اليرموك: 84.5500
معدلات القبول في الجامعات الخاصة بالأردن
- في كلية الطب وطب الأسنان 85%.
- في كلية الهندسة والعمارة والصيدلة 80%.
- في كلية الشريعة 75%.
- في كلية اختصاص التمريض وتخصصات التغذية وعلم الغذاء وعلوم التأهيل والعلوم الطبية المساندة 70%.
- كلية القانون 65%
- في كلية بقية التخصصات في الكليات الأخرى 65%.
الاستعلام عن نسب القبول في الجامعات
- يجب الذهاب الى موقع وحدة التنسيق الجامعي.
- اختيار الجامعة أو الكلية التي ترغب في الاستعلام عنها.
- الضغط على زر تحميل ملف القبول في تلك الجامعة.