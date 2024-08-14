يا شرطة فيه حرامي .. نزل تردد قناة وناسة نايل سات 2024 الجديد وتابع أحلى مجموعة من الأغاني

تردد قناة وناسة نايل سات 2024 الجديد هو من المواضيع التي تبحث عنها معظم الأمهات، في الوطن العربي خلال الأيام الحالية وبالأخص الأمهات، التي لديها أطفال في سنوات العمر الصغيرة بداية من عمر الثلاث سنوات، وهو السن الذي تحتاج فيه الأم إلى مساعدة خارجية، حيث يكون الطفل في معظم الوقت داخل المنزل، ويكون بحاجة إلى إخراج الطاقة التي يحملها في اي شئ، ولكن الأمهات ترغب في الاستعانة بأمر مفيد وهنا لن تجد الأمهات أفضل من قناة وناسة، التي تعلم الطفل سلوكيات مفيدة وقيم حميدة، وتغرس فيه الأخلاق العربية والإسلامية بأفضل الطرق الممكنة.

تردد قناة وناسة نايل سات 2024 الجديد

تردد قناة وناسة نايل سات 2024 الجديد تم تغييره خلال الشهور الماضية من قبل إدارة القناة، وهذا التغيير له كثير من المميزات حيث التغطية الجيدة لكل النطاق الجغرافي، كما يعمل التحديث على انتظام الإرسال والبث بدون مشاكل التقطيع والتشويش، وقد تم تحديث كل من تردد القمر الصناعي نايل سات ليكون كما يلي:

التردد: 11430 / 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

كما يوجد تردد آخر لقناة وناسة على القمر الشهير عرب سات الذي يخدم كثير من دول الخليج والوطن العربي ويكون بالإحداثيات التالية:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة 2024

بعد الوصول إلى تردد قناة وناسة نايل سات 2024 الجديد، نحتاج إلى شرح طريقة تحميل التردد والتي يمكن تلخيصها في الخطوات الآتية: