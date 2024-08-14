بالدرجات والمجموع الكلي .. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2024 علمي رياضة بعد بدء التسجيل عبر موقع تنسيق

تزايدت عمليات البحث عن تنسيق المرحلة الأولى 2024 علمي رياضة وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، وقد تم تسجيل نسبة النجاح في الثانوية العامة حيث تعدت نسبة 81.8% حيث تعد هذه النسبة أعلى نسب نجاح مقارنة بالأعوام السابقة، ويتوفع الجميع ارتفاع نسبة معدلات التنسيق خصوصا بالكليات العلمية، وفي هذا الصدد سوف نستعرض كافة التفاصيل عن تنسيق المرحلة الأولى لشعبة العلمي، تابعونا لمعرفة المزيد.
تنسيق المرحلة الأولى 2024 علمي رياضة
ومن المتوقع أن يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم بدءًا من يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2024، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024، والجدير بالذكر أن المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات لعام الحالي أكدت على ارتفاع ملحوظ في الحد الأدنى لشعبة العلمي حيث سجل الحد الأدنى هذا العام 371 درجة أو أكثر، وهو ما يعادل نسبة 90.48%، وهذا يمثل ارتفاع معدل التنسيق بمعدل 9 درجات كاملة مقارنة بالعام الماضي حيث كان فيه الحد الأدنى لشعبة العلمي 362 درجة بنسبة 88.29%.
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2024 علمي رياضة
سوف نوضح تنسيق المرحلة الأولى 2024 علمي رياضة للجامعات حيث تعتبر مؤشرات أولية للقبول بالجامعات هذا العلم ، وتكون على النحو التالي :
- كلية هندسة البترول والتعدين في السويس: 386.0 درجة.
- كلية الهندسة بجامعة القاهرة : 368.5 درجة
- كلية الحاسبات والمعلومات بسوهاج : 366.5 درجة.
- كلية الحاسبات والمعلومات بقنا (شعبة علوم): 365.0 درجة.
- كلية الهندسة بجامعة الزقازيق: 364.5 درجة.
- كلية الهندسة بجامعة المنصورة: 364.5 درجة.
- كلية الحاسبات والمعلومات بدمنهور بالنوبارية (شعبة علوم): 364.0 درجة.
- كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ شعبة علوم:364.0 درجة.
- كلية الهندسة بجامعة عين شمس: 363.5 درجة.
- كلية الحاسبات والمعلومات بأسيوط شعبة علوم:363.0 درجة.
- كلية الهندسة الإلكترونية بالمنوفية: 362.5 درجة.
- كلية الهندسة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.5 درجة.
- كلية الحاسبات والمعلومات بالمنصورة: 362.0 درجة.
- كلية الحاسبات والمعلومات بالمنيا: 362.0 درجة.