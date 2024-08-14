بالدرجات والمجموع الكلي .. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2024 علمي رياضة بعد بدء التسجيل عبر موقع تنسيق

تزايدت عمليات البحث عن تنسيق المرحلة الأولى 2024 علمي رياضة وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، وقد تم تسجيل نسبة النجاح في الثانوية العامة حيث تعدت نسبة 81.8% حيث تعد هذه النسبة أعلى نسب نجاح مقارنة بالأعوام السابقة، ويتوفع الجميع ارتفاع نسبة معدلات التنسيق خصوصا بالكليات العلمية، وفي هذا الصدد سوف نستعرض كافة التفاصيل عن تنسيق المرحلة الأولى لشعبة العلمي، تابعونا لمعرفة المزيد.

تنسيق المرحلة الأولى 2024 علمي رياضة

ومن المتوقع أن يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم بدءًا من يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2024، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024، والجدير بالذكر أن المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات لعام الحالي أكدت على ارتفاع ملحوظ في الحد الأدنى لشعبة العلمي حيث سجل الحد الأدنى هذا العام 371 درجة أو أكثر، وهو ما يعادل نسبة 90.48%، وهذا يمثل ارتفاع معدل التنسيق بمعدل 9 درجات كاملة مقارنة بالعام الماضي حيث كان فيه الحد الأدنى لشعبة العلمي 362 درجة بنسبة 88.29%.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2024 علمي رياضة

سوف نوضح تنسيق المرحلة الأولى 2024 علمي رياضة للجامعات حيث تعتبر مؤشرات أولية للقبول بالجامعات هذا العلم ، وتكون على النحو التالي :