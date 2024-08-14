رسميًا موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 ونهاية التوقيت الصيفي .. ألحق غير ساعتك!

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي حيث تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الشائعات حول تبكير موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي وهو ما نفته الحكومة المصرية وأكدت أن التوقيت الصيفي والشتوي يخضع للقانون ولا يوجد قرارات جديدة تقوم بتغيير موعد بداية التوقيت الشتوي وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد تطبيق التوقيت الشتوي.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

أكدت الحكومة المصرية أن موعد تطبيق التوقيت الشتوي يكون خلال يوم الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر وذلك وفقا للقانون الذي تم تطبيقه بداية من العام الماضي وذلك بعد توقف العمل بالتوقيت الصيفي لمدة سبعة أعوام متتالية ، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من دول العالم تعمل بالتوقيت الصيفي ، وينص قانون التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وذلك بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الجمعة الاخيرة من شهر أكتوبر كل عام ، ولا يخضع التوقيت الصيفي لتغييرات أو قرارات جديدة.

فوائد التوقيت الصيفي

قامت الحكومة المصرية بتطبيق قانون التوقيت الصيفي بداية من العام الماضي للكثير من الفوائد المختلفة ومنها ترشيد استهلاك الطاقة وعدم استخدام الكهرباء والسولار وذلك بسبب ساعات النهار الطويلة خلال التوقيت الصيفي ، ومن الجدير بالذكر أنه تفصلنا أيام معدودة على بداية التوقيت الشتوي وذلك يوم الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر القادم ، وعلى جميع المواطنين تحري الأخبار الدقيقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تشير إلى تبكير موعد التوقيت الشتوي هذا العام.