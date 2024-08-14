“الجامعات العراقية” معدلات القبول 2024 في العراق العلمي والأدبي الحدود الدنيا للكليات

معدلات القبول 2024 في العراق أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي، حيث حددت الوزارة معدلات الطلاب للشعبة الأدبية والشعبة العلمية للالتحاق بمختلف الجامعات العراقية، وفي الفقرات التالية سنوضح لكم نسب القبول في مختلف الجامعات والمزيد من الأخبار عن هذا الموضوع.

معدلات القبول 2024 في العراق العلمي

تزداد مؤشرات البحث خلال هذه الساعات عن معدلات القبول 2024 في العراق، وذلك بسبب رغبة الطلاب في التأكد من نسب القبول في الجامعات والمعاهد المتوفرة، وقد حددت وزارة التعليم العالي هذه النسب بعد أن تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي مباشرة، وتم تحديد نسبة الالتحاق بكلية الطب إلى 100.28%، أما نسبة الالتحاق بكلية الصيدلة فقد وصلت إلى 98.83%، في حين أن نسبة الالتحاق بكلية العلوم بلغت 86.17%.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 الحدود الدنيا

نوضح في السطور التالية معدلات القبول 2024 في العراق في مختلف الكليات وهي كالتالي: