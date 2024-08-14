“الجامعات العراقية” معدلات القبول 2024 في العراق العلمي والأدبي الحدود الدنيا للكليات

معدلات القبول 2024 في العراق أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي، حيث حددت الوزارة معدلات الطلاب للشعبة الأدبية والشعبة العلمية للالتحاق بمختلف الجامعات العراقية، وفي الفقرات التالية سنوضح لكم نسب القبول في مختلف الجامعات والمزيد من الأخبار عن هذا الموضوع.
معدلات القبول 2024 في العراق العلمي
تزداد مؤشرات البحث خلال هذه الساعات عن معدلات القبول 2024 في العراق، وذلك بسبب رغبة الطلاب في التأكد من نسب القبول في الجامعات والمعاهد المتوفرة، وقد حددت وزارة التعليم العالي هذه النسب بعد أن تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي مباشرة، وتم تحديد نسبة الالتحاق بكلية الطب إلى 100.28%، أما نسبة الالتحاق بكلية الصيدلة فقد وصلت إلى 98.83%، في حين أن نسبة الالتحاق بكلية العلوم بلغت 86.17%.
معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 الحدود الدنيا
نوضح في السطور التالية معدلات القبول 2024 في العراق في مختلف الكليات وهي كالتالي:
- نسبة كلية طب الموصل: 100.33%.
- نسبة كلية طب الأسنان: 99.13%.
- نسبة القبول في كلية هندسة الحاسوب: 95%.
- نسبة القبول في كلية الصيدلة: 98.83%.
- نسبة القبول في كلية الهندسة قسم الميكانيكا: 86.33%.
- نسبة القبول في كلية علوم الحاسوب والرياضيات: 67.67%.
- نسبة القبول في كلية العلوم: 88%.
- نسبة القبول في كلية علوم البيئة: 62%.
- نسبة القبول في كلية الحقوق: 78.83%.
- نسبة القبول في كلية العلوم السياسية: 65.5%.
- نسبة القبول في كلية الزراعة والغابات: 60%.
- نسبة القبول في كلية الإدارة والاقتصاد: 60%.
- نسبة القبول في كلية الآداب: 72.83%.
- نسبة القبول في كلية التربية الأساسية: 69%.
- نسبة القبول في كلية التمريض للإناث: 95.33%.
- نسبة القبول في كلية التمريض للرجال: 97.67%.
- نسبة القبول في كلية التربية للعلوم الإنسانية: 83.33%