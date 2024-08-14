تابع الحلقة الأولى موسم 6 .. موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس وترددات القنوات الناقلة لها

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس يعد من أهم الموضوعات التي تتصدر مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة، وذلك بسبب النجاح الساحق الذي حققه هذا العمل الفني على مدار السنوات الماضية، حيث نجح في أن يكون واحدًا من أبرز المسلسلات التركية المميزة التي استحوذت على إعجاب الملايين في جميع أنحاء العالم العربي، ولهذا يزداد تساؤل المتابعين عن مواعيد عرض حلقات الموسم الجديد، وفي السطور التالية نوضح لكم الإجابة عن هذه التساؤلات كما نوضح تردد القنوات الناقلة له.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس

يرغب الكثير من المتابعين في التعرف على موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس، وخصوصًا بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء السابق، حيث يرغب المتابعون في استكمال الأحداث المثيرة وقد نجح هذا المسلسل في تحقيق أعلى نسب المشاهدات في الموسم الماضي، وذلك بسبب قصته الفريدة وأحداثه المفاجئة التي تجذب انتباه المتابعين، ويتناول هذا العمل الدرامي التاريخي قصة تأسيس الدولة العثمانية ويوضح الصراعات التي واجهها مؤسسها، ولهذا يتميز هذا العمل الفني بلمسة تاريخية مميزة وأصيلة، ومن المتوقع أن يبدأ عرض حلقات الموسم الجديد في مطلع شهر سبتمبر القادم أو في بداية أكتوبر كحد أقصى.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

بعد أن وضحنا موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165، نوضح في السطور التالية تردد القنوات الناقلة له على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وهي كالتالي:

تردد قناة ATV على النايل سات

التردد: 10796.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: ¾.

تردد قناة ATV على العرب سات

التردد: 12692.

معدل التصحيح: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات