الحدود الدنيا للجامعات الاردنية .. معدلات القبول الموحد في الاردن 2024/2025 عبر موقع بوابة وحدة التنسيق

معدلات القبول الموحد في الاردن 2024/2025 أعلنت وزارة التعليم العالي عن النسب المحددة لالتحاق طلاب الشعب العلمية والأدبية في مختلف الجامعات، بناءًا على مجموع الطالب وبعض الشروط اللازمة للتقديم، وفي الفقرات التالية سنوضح أهم التفاصيل حول هذا الموضوع كما سنوضح خطوات تقديم طلبات القبول في الكليات الأردنية.

معدلات القبول الموحد في الاردن 2024/2025

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، قامت وزارة التعليم العالي بتحديد معدلات القبول الموحد في الاردن 2024، وجاءت نسب القبول كالتالي:

نسبة كلية العلوم الصيدلانية: 94%.

نسبة كلية التمريض: 90%.

نسبة كلية الترجمة واللغات: 85%.

نسبة كلية الطب العام: 97%.

معدل كلية الرياضة العامة: 83%.

معدل كلية الهندسة الكهربائية: 88%.

معدل كلية إدارة الأعمال والاقتصاد: 77%.

معدل كلية طب الأسنان: 97%.

معدل كلية الذكاء الاصطناعي: 65%.

معدل كلية العلوم التطبيقية: 84%.

كيفية التقديم في الجامعات الاردنية 2024/2025

بعد أن وضحنا معدلات القبول الموحد في الاردن 2024 في العديد من الكليات، نوضح في السطور التالية خطوات تقديم طلبات الالتحاق بالكليات، حيث يمكن للطلاب التقديم على الكليات التي يرغبون في الدراسة بها عن طريق رابط إلكتروني توفره وزارة التعليم العالي، وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية: