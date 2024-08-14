موعد عرض مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني وتردد القنوات الناقلة له

الكثير من المسلسلات التركية التي حققت نجاح كبير، وأصبحت لديها شعبية كبيرة داخل جميع البلدان العربية والأجنبية، ويتم تساؤل دائما عن موعد عرضها، لذا يسأل المهتمون عن موعد عرض مسلسل محمد الفاتح، الذي يعد ضمن أهم المسلسلات التركية التي تتحدث عن تاريخ محمد الفاتح، والذي تمكن من فتح القسطنطينية، وحقق إنجازات وانتصارات عديدة على أعدائه، وشارك بدور كبير في الفتح الإسلامي، ولشهرة المسلسل الواسعة تهتم الكثير من القنوات بإتاحته إلى الجميع.

موعد عرض مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني

لكثرة التساؤلات عن موعد عرض مسلسل محمد الفاتح، تم التوضيح من قبل العاملين داخل المسلسل، عن قرب إعلان أولى حلقات الموسم الثاني، والذي تم بدء العمل به للنجاح الباهر الذي حققه الموسم الأول، والذي شهد إقبال كبير من المتابعين من حول العالم العربي والغربي، لذا فإن الموعد المتوقع لعرض أولى حلقات الموسم الثاني، ستكون في نهاية شهر أغسطس الجاري أو في بداية شهر سبتمبر المقبل.

القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح

قنوات كثيرة تتمكن من عرض مسلسل محمد الفاتح الشهير، ضمن القنوات الشهيرة هي قناة TRT التركية، كما يتم إتاحة المسلسل أيضا على قناة الفجر الجزائرية، والتي تعرضه بصورة مدبلجة إلى المشاهدين، ولكي يتم استقبال قناة الفجر الجزائرية على النايل سات، يلزم معرفة التردد الخاص بها وهو كالآتي:

تردد قناة الفجر: 12130.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

تتوفر قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات، ويمكن تثبيتها حتى يتم مشاهدة مسلسل محمد الفاتح، قبل أن تفوتك حلقة من الحلقات المثيرة، التي تشهد مغامرات وحروب يقودها محمد الفاتح، لذا فإن تردد القناة على عرب سات يعد كالآتي: