تحذير قبل صرف معاشات تكافل وكرامة شهر أغسطس ! .. الوزارة تُعلن عن الفئات التي يمنع لهم الصرف لهم هذا الشهر

أيام قليلة تفصلنا عن صرف معاشات تكافل وكرامة شهر أغسطس حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة وذلك يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024 وتعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين في ظل تدهور الحالة المعيشية في جميع أنحاء الوطن وغلاء الأسعار ، ويستفيد من معاشات تكافل وكرامة أكثر من 5 مليون أسرة مصرية في جميع المحافظات المصرية ، وخلال السطور التالية نكشف رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة شهر أغسطس.

معاشات تكافل وكرامة شهر أغسطس

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات تكافل وكرامة وذلك يوم 15 أغسطس من كل شهر ميلادي ، ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد زيادات جديدة على معاش تكافل وكرامة وأن الزيادة الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال الشهور الماضية سيتم صرفها خلال شهر أغسطس دون تأخير وذلك أملًا في تحسين حياة المواطنين وتحقيق حياة اجتماعية كريمة ، ويستطيع جميع المستحقين معاشات تكافل وكرامة صرف معاشات تكافل وكرامة من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال مكاتب البريد المصري.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي امكانية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة وذلك من خلال موقع استعلامات تكافل وكرامة عن طريق الخطوات التالية.

أولًا يجب الدخول عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة. ثم قم بتسجيل الرقم القومي للمواطن. ثم قم بالضغط على “استعلام”. تظهر قيمة معاشات تكافل وكرامة شهر أغسطس 2024.

الفئات التي يمنع لها الصرف هذا الشهر

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي بمصر، عن بعض الفئات التي لن يمكنهم الحصول على معاشات تكافل وكرامة لشهر أغسطس الجاري، وذلك سوف تتأكد منه من خلال الآتي: