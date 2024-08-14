“كشوفات pdf” استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

تتزايد عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة عن رابط استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، التي كشفت عنه وزارة العمل العراقية تيسيراً على الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، والتي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر الغير قادرة في ظل الظروف الإقتصادية المتدهورة التي تمر بها الكثير من الدول العربية، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 والشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية……

برنامج الرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

ويتساءل عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن رابط استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة، والتي كشفت عنها وزارة العمل خلال الساعات الأخيرة، لتحظى اهتمام وبحث الملايين من المواطنين خاصة وأنه يعد مصدر الدخل الوحيد لهم ، وأكدت الوزارة أنها تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على الرعاية الإجتماعية إلا أن الوزارة قامت بفرز الطلبات المقدمة واختيار الفئات الأولى بالرعاية والتي انطبقت عليهم الشروط التي نوهت عنها الوزارة وهي:

شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

أن يكون المواطن عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدمين من الرجال عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا تقل أعمار المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيدن عن 55 عام.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

وأخيراً ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء.

رابط استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة