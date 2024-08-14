قبل الإعلان عنها .. الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 “خليك مستعد”

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور عن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى حيث بدأت عملية تسجيل رغبات المرحلة الاولى يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2024 وتنتهي عملية تسجيل الرغبات إلكترونيًا يوم الجمعة القادمة الموافق 16 أغسطس الجاري ، وقد شهدت عمليات تسجيل الرغبات اقبال شديد عبر موقع التنسيق الإلكتروني ، وتظهر نتيجة التنسيق خلال يومين من انتهاء عمليات التسجيل وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة والذين قاموا بتسجيل رغباتهم خلال المرحلة الأولي من التنسيق موعد ظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى والتي تظهر خلال الاسبوع القادم بعد اكتمال عمليات تسجيل الرغبات ، ويستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة التنسيق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق الرقم السري الخاص بالطالب ، كما يمكن طلب تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي 2024

بعد إعلان الحد الادنى للمرحلة الاولى بالشعبة العلمية والهندسية والأدبية يبحث الكثير من طلاب وطالبات المرحلة الاولي عن مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى والتي من المتوقع ظهورها خلال الأسبوع القادم.