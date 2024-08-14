إجازات بالكوم للموظفين مدفوعة الأجر.. موعد إحازة المولد النبوي الشريف

يبحث العديد من المواطنين الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة أيضا عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف، الإجازات الرسمية في شهر أغسطس، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل الأساسية التي تتعلق بتلك الموضوع في السطور الآتية تابعونا.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

تعد إجازة مولد النبوي الشريف من اعظم واهم العطلات التي ينتظرها الكثير من الأشخاص وذلك نظرا إلي قدسية هذا اليوم المبارك العظيم، من ضمن احتفالهم بهذا اليوم أيضا شراء الحلوي.

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية و جيوفيزيقية علي موعد مولد النبوي الشريف يوافق يوم الاثنين بتاريخ 16 من شهر سبتمبر 2024، الموافق 12 من ربيع الأول 1446 هجريا.

في السياق ذاته سيتم ترحيل هذه الإجازة إلي الإجازة الأسبوعية ليكون إجازة المولد بتاريخ 19 سبتمبر 2024، ويليها يوم الجمعة 20 أغسطس 2024.

العطلات الأسبوعية في شهر أغسطس 2024

طبقا لجدول الإجازات الرئيسية التي تم الكشف عنه من قبل مجلس الوزراء، لن يوجد عطلات رسمية في أغسطس، سيقتصر علي العطلات الرسمية الأسبوعية فقط وهي كالاتي:

يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2024.

يوم السبت 10 أغسطس 2024.

يوم الجمعة 16 من أغسطس 2024.

يوم السبت 17 أغسطس.

يوم الجمعة 23 أغسطس 2024.

يوم السبت 24 أغسطس 2024.

يوم الجمعة 30 أغسطس 2024.

الحصول على إجازة السادس من شهر أكتوبر

إجازة السادس من أكتوبر 2024 التي تخصص في احتفالات بذكري حرب أكتوبر المجيد عام 1973، على ان تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مع العلم أنه إذا وافقت إجازة في منتصف الأسبوع سيتم ترحيلها إلى أخر الأسبوع، في إطار أن لا يتم تعطيل مصالح المواطنين، ويبقى العمل مستمر ومتاح كما هو دون أي مشكلات أو عقبات.