باقي يومين بس!! .. حاسب الوقت يفوتك “رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الاولى 2024”

يواصل طلاب الثانوية العام اليوم تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق للالتحاق بالكليات المختلفة ولهذا يبحث الكثير من الطلاب عن رابط موقع التنسيق الإلكتروني وقد انطلقت المرحلة الأولي لتسجيل الرغبات يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2024 ويتم تسجيل الرغبات إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني بكل سهولة ومن الجدير بالذكر أن عدد الرغبات التي يجب أن يسجلها الطالب 75 رغبة وخلال السطور التالية نكشف عن رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن رابط موقع التنسيق الالكتروني وذلك تزامنًا مع بداية تسجيل رغبات المرحلة الأولي لتنسيق الثانوية العامة هذا اليوم واستمرارها لليوم الثاني على التوالي وقد تم الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة خلال الأسبوع الماضي وتم إعلان الحد الأدني لتنسيق المرحلة الأولي خلال الأيام الأخيرة الماضية وإليكم خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولي عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

أولًا قم بالدخول عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني. ثم قم بالدخول عبر أيقونة “تنسيق المرحلة الأولي”. ثم قم بالضغط على “تسجيل رغبات”. ثم قم باختبار “شهادة الثانوية العامة”. ثم قم بتسجيل الرقم السري وجميع البيانات المطلوبة. ثم قم بمراجعة بيانات الطالب. ثم قم بتسجيل الرغبات والتي يجب أن تكون 75 رغبة. ثم قم بتأكيد حفظ الرغبات قبل غلق موقع التنسيق.

موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولي

أعلن مكتب التنسيق الالكتروني عن موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولي وذلك يوم الجمعة القادمة الموافق 16 أغسطس الجاري حيث تستمر عملية تسجيل الرغبات لمدة 5 أيام متتالية ، ومن الجدير بالذكر أن الحد الأدني للقبول في المرحلة الأولى قد ارتفع بمقدار 2% مقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب ارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة.