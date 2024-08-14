التردد الأحدث.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايل سات وعربسات بعد التحديث الأخير للاستمتاع بأغاني سوسو الشطورة

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا تردد قناة طيور الجنة وهي واحدة من القنوات المفضلة لدى الأطفال والتي ننصح جميع الآباء والأمهات باستقبالها وذلك لأن القناة تقوم بعرض مجموعة من المسلسلات الكرتونية المفضلة لدى الأطفال كما أنها تمتلك أيضا باقة مميزة من أناشيد الأطفال والتي تقوم بعرضها على مدار اليوم.

تردد قناة طيور الجنة

يمكنكم الآن استقبال قناة طيور الجنة بكل سهولة وبشكل مجاني تماما وهذا من خلال القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد وهو:

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

يجب العلم أن قناة طيور الجنة لا تقتصر فقط في محتواها على الترفيه بل تقوم أيضا ببث مجموعة من البرامج التعليمية، كما أنها تقوم أيضا بعرض المحتوى الخاص بها على مدار اليوم بدون فواصل إعلانية، يمكنكم في الوقت الحالي تنزيل القناة وهذا من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة

إذا كنت ترغب في تنزيل قناة طيور الجنة قم باتباع الخطوات التالية: