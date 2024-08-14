رابط التسجيل في الدعم السكني 1446 … والموعد الرسمي لصرف الدعم السكني شهر أغسطس 2024

عمليات بحث تتزايد خلال الساعات عن الأخيرة عن رابط التسجيل في الدعم السكني 1446، التي أعلنت عنه الحكومة السعودية تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الإزدحام والتكدس داخل الهيئات الحكومية، خاصة بعد أن أعلن الحساب الرسمي لبرنامج سكني عن أن حوالي ما يقرب من 55 ألف أسرة سعودية استفادت من برنامج الدعم السكني، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط المطلوبة….

موعد صرف الدعم السكني اغسطس 2024

حيث يتم صرف الدعم السكني بشكل شهري وتحديداً في يوم 24 من كل شهر ميلادي، وفي هذا الشهر سوف يوافق يوم 24 إجازة رسمية في المملكة ولهذا سوف يتم صرف الدعم السكني لشهر اغسطس يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2024 ، ولهذا وجب التنويه.

رابط التسجيل في الدعم السكني 2024

حيث يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على الدعم السكني من خلال اتباع الخطوات الآتية:

توجه للصفحة الرسمية لبرنامج سكني على الإنترنت.

اضغط على تسجيل الدخول.

ادخل الاسم ورقم الهوية.

ثم اكتب البريد الالكتروني ورقم الجوال وتاريخ الميلاد .

ادخل رمز التحقق المرئي أمامك.

عند ارسال الطلب سوف تصلك رسالة بها رمز التأكيد على الجوال المسجل.

ثم اضغط على تأكيد التسجيل.

اختر نوع السكن وانقر على أيقونة “استمرار”.

اضغط على موافق على الشروط والأحكام.

ثم اختر الوجبة المراد حجزها.

في النهاية انقر على “ارسال الطلب”.

ما هي الحصول على الدعم السكني 1446

وأعلنت الحكومة السعودية عن عدة شروط يجب أن تكون متوافرة في الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم السكني، وهي: