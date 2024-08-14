“8 أيام أجازة“ موعد أجازة المولد النبوي الشريف 2024 للموظفين في القطاع العام والخاص

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن موعد أجازة المولد النبوي 2024 حيث أن أيام العطلات من أكثر الأيام المحببة لدى الجميع وذلك لأن الجميع يستغله في قضاء وقت ممتع مع العائلة كما يعمل البعض على ممارسة المهارات المفضلة لديهم حيث أن وقت العطلة يسترخي فيه الشخص وذلك من أجل الاستعداد للعمل مرة أخرى، وهذا ما سوف نذكره لكم في السطور التالية.

أجازة المولد النبوي 2024

يجب العلم أن المولد النبوي من المناسبات الدينية الهامة لدى المسلمين لذلك تقوم الدولة بجعله عطلة رسمية ووفقا لما أعلن عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية أن المولد النبوي سوف يكون يوم الإثنين الموافق 16 من سبتمبر ولكن وفقا لقانون العطلات الجديد سوف يتم ترحيل العطلة يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر وبناء على ذلك سوف تستمر عطلة المولد النبوي لمدة ثلاث أيام بداية من الخميس وحتى يوم السبت، ويجب العلم أن عطلة المولد النبوي من العطل مدفوعة الاجر.

العطل الأسبوعية في شهر أغسطس

سوف يشهد شهر أغسطس مجموعة من العطل الأسبوعية وهي:

يوم الجمعة الموافق 9 من أغسطس.

يوم السبت 10 من أغسطس.

يوم الجمعة الموافق 16 من أغسطس.

يوم السبت الموافق 17 من أغسطس.

يوم الجمعة الموافق 23 من أغسطس.

يوم السبت 24 من أغسطس.

عطلة أسبوعية يوم 30 من أغسطس.

عطلة يوم 31 من أغسطس.

الجدير بالذكر أن العطلة الرسمية المتبقية هي عطلة السادس أكتوبر والتي يتم الاحتفال بها كل عام بمناسبة الانتصار العظيم الذي حققه الجيش المصري عام 1973 كما أنها تكون مدفوعة الأجر لدى الموظفين.