بعائد شهري 13 يصل لـ 13 ألف جنيه …. تعرف على مميزات شهادة ادخار البنك الأهلي وخطوات شرائها الكترونياً

شهادة ادخار البنك الأهلي، من أهم الطرق وأشهرها لتحقيق مكسب مالي مضمون، وتتنافس البنوك المصرية وتقدم عدد مختلف من شهادات الادخار لتلبية احتياجات عملائها وتطبيق خططهم الاستثمارية ، وخلال الساعات الأخيرة أعلن البنك الأهلي عن عدد من الشهادات الادخارية والتي تصل عوائدها لـ 13 ألف جنيه شهرياً، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مميزات الشهادة وخطوات شراءها الكترونياً…..

ويسعى عدد كبير من المواطنين التعرف على مميزات شهادة ادخار البنك الأهلي والتي تسمى بـ الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، والتي تصل أرباحها لـ 13 ألف جنيه مصري في حال شراء شهادة ادخار بقيمة 600 ألف جنيه مصري.

أي إذا قام العميل بشراء شهادة استثمار بقيمة 600 ألف جنيه من البنك الأهلي، يكون العميل أمام فرصة حصوله على عائد شهري بقيمة 13 ألف جنيه.

مميزات شهادة البنك الأهلي

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

سعر العائد على الشهادة: 26% السنة الأولى، 22% السنة الثانية، و18% السنة الثالثة.

دورية صرف العائد: شهري، ربع سنوي، سنوي.

شهادة البنك الأهلي

مدة الشهادة الي 3 سنوات، في السنة الأولى بعائد حوالي30%، في السنة الثانية بعائد حوالي 25%، في السنة الثالثة بعائد حوالي20%.

الحد الأدنى للشراء يبلغ حوالي 1000 جنيه مصري.

الشهادة بعائد 3 سنوي وشهري ويومي وتسمى شهادة بلاتينية.

الحد الأدنى للشراء يبلغ حوالي 1000 جنيه مصري.

شهادة بنك البركة الادخارية

شهادة لمدة 3 سنوات بعائد حوالي 22% على دفعات شهرية.

الحد الأدنى للشراء يبلغ حوالي 1000 جنيه مصري

شهادة بنك مصر الادخارية

شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات، في السنة الأولى بعائد حوالي 30%، في السنة الثانية 25%، في السنة الثالثة20%.

الحد الأدنى للشراء يبلغ حوالي 1000 جنيه مصري.

شهادة بنك طلعت حرب

شهادة ادخارية لمدة 12 شهر، بعائد ثابت طوال فترة الشهادة

الحد الأدنى للشراء يبلغ حوالي 1000 جنيه مصري.

خطوات شراء شهادة البنك الأهلي الكترونياً