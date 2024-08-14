اكسب 5000 دولار اسبوعيا وتقدم على سحب المليون تعرف على طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم وتعرف على جوائز البرنامج 

تعتبر مسابقة الحلم من أهم المسابقات في الوطن العربي بالكامل والتي يرغب العديد من الأشخاص الاشتراك بها، ولكن يبحثوا في البداية على الجوائز التي يتم الاستفادة منها بعد التقديم على مسابقة الحلم، كما أعلنت إدارة المسابقة بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدمين سنتعرف عليها في السطور التالية.

ما هي الجوائز التي تقدمها مسابقة الحلم

تحرص مسابقة الحلم على تقديم العديد من الهدايا القيمة للمشتركين سواء كانت شهرية أو أسبوعية، وقد تم التوضيح بأن الجائزة الأسبوعية تصل الي 5000 دولار، بينما الشهرية يمكن أن تصل إلي 100 ألف دولار، ويتم منح المشتركين الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار سنويا، وقد أوضح مصطفى الأغا مقدم البرنامج بأنه يتم اختيار الفائزين عن طريق القرعة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

أعلنت مسابقة الحلم بأنه تم تسهيل العديد من الأمور على المشتركين فقد تم طرح التسجيل في المسابقة من خلال الهاتف، وقد تم العمل على تخصيص رقم هاتفي لكل دولة لسهولة الاشتراك بها، وأرقام الاشتراك كالتالي:

الاشتراك من السعودية يكون على الرقم التالي 85888.

وللاشتراك من العراق من خلال الرقم التالي 2266.

بينما الاشتراك من الامارات يكون على الرقم التالي 5544.

ويمكن الاشتراك من البحرين على الرقم التالي 94000.

وللاشتراك من الكويت من خلال الرقم التالي 1414.

ما هي شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

وجهت المسابقة بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر لدى المتقدمين ويتم قبول طلب الانضمام إلى المسابقة، وهي كالتالي: