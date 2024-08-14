“يا حرام ميدو ضرب لولو” ضبط تردد قناة وناسة على نايل سات وعرب سات بجودة عالية 2024

قناة وناسة تقدم محتوى حصري بأغاني جديدة تسعد عدد كبير من الأطفال الصغيرة ولها عدد من المتابعين في بلادنا العربية لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة على العرب سات ونايل سات لمتابعة تلك القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لذلك سوف نوضح لكم التردد من أجل متابعة البرامج الغنائية.

ضبط تردد قناة وناسة كيدز الفضائية

في الوقت الحالي يرغب عدد من المتابعين في بلادنا العربية تنزيل تردد قناة وناسة كيدز لمتابعة جميع الأغاني التي تقدمها القناة الفضائية لذلك سوف نوضح لكم التردد الراهن لمتابعة القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة على القمر الصناعي نايل سات كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

كما القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

استقبال تردد لقناة وناسة عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

كما معدل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

كيفية تنزيل تردد قناة وناسة كيدز على الريسفير