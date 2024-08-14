الآن رابط معدلات القبول الموحد 2024 في الأردن “الجامعة الهاشمية، جامعة اليرموك” وزارة التعليم العالي

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا رابط القبول الموحد وهي من الأشياء التي ازداد البحث عليها في هذه الفترة حيث أنها تساعد الطالب في التعرف على الكلية التي يمكنه الالتحاق بها وهذا من خلال المجموع الخاص به، ويجب العلم أنه سوف يتم فتح باب تقديم طلب القبول الموحد في خلال الأيام القليلة القادمة وهذا سوف يكون من خلال الرابط الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.

رابط القبول الموحد

أصبح الآن من السهل على جميع الطلاب بالمملكة الأردنية الهاشمية تقديم طلب القبول الموحد وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الجهات المسؤولة ولكن يجب اتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

أول شيء عند تقديم طلب القبول الموحد يجب زيارة الموقع الرسمي لوحدة التنسيق. بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل دقيق من أجل تسجيل الدخول إلى الموقع. في الخطوة التالية قم بالنقر على زر تقديم طلب القبول الموحد وقم بكتابة المعلومات المطلوبة. يرجى اختيار التخصصات والتي يجب أن يصل عددها حتى 30 تخصص. آخر شيء قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

موعد تقديم طلب القبول الموحد بالجامعات الأردنية

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي بالأردن أنه سوف يتم فتح تقديم طلب القبول الموحد بداية من يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس وسوف يظل مفتوح حتى يوم 21 من أغسطس وأكدت على أن التقديم سوف يتم بشكل إلكتروني.

معدلات القبول في جامعة اليرموك 2024

الطب العام: 97%.

التمريض: 90.20%.

الاقتصاد: 84.80%.

العلوم الصيدلانية: 94.60%.

الفيزياء الحيوية: 85.50%

الهندسة: 92%.

الأمن السيبراني: 90.10%.

إدارة الأعمال: 89.60%.

اللغات والترجمة: 90%.

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2024

العلاج الطبيعي: 92.70%.

الطب العام: 97.40%.

اللغات: 95.50%.

العلوم الصيدلانية: 95.60%.

إدارة الأعمال: 93.40%.

الهندسة الكهربائية: 88.70%.

التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية: 92.40%.

هندسة الحاسوب: 93.70%.

علوم الاقتصاد: 91.80%.

العلاقات الدولية والدراسات الإقليمية: 89.20%.

معدلات القبول الموحد بالأردن