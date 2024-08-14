لاول مرة.. طريقة تحضير كفتة البطاطس المذهلة.. النتيجة جنان

أكلة اقتصادية سهلة بمكونات بسيطة ستنبهر أطفالك بطعمها اللذيذ من خلال الموضوع سنوضح لكم طريقه عمل كفته البطاطس الصوابع المقرمشه الشهية، دائما تحتار الأمهات لتحضير أكلات لأطفالهم بمكونات اقتصادية ابقوا معانا سنسرد لكم كافة التفاصيل الآتية.
مقادير كفتة البطاطس
- قم بإحضار كيلو من البطاطس.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الكركم.
- ملعقة من الكاري.
- ملعقة من الكمون.
- ثلاثة من حبات البيض.
- ملعقتين من النشا.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- خمسة ملاعق من البقسماط المطحون.
- حزمة من البقدونس المغسول، والمقطع قطع صغيرة.
طريقة تحضير كفته البطاطس
- أولا: قم بغسل البطاطس جيدا، ثم قم بوضعها في إناء به ثلاثة أكواب من الماء، قم برفعهما علي النار.
- ثانيا: اتركها علي النار لمدة 20 دقيقة حتي تنضج تماما.
- ثالثا: بعد أن يكتمل سواها قم بتقشير البطاطس، ثم قم بتقطيع وهرسها إلي أن تصبح مثل البيوريه ناعمة تماما.
- رابعا: يجب إضافة جميع التوابل التي قمنا بذكرها اعلي هذه السطور.
- خامسا: اخلطهما جيدا حتي تمتزجا.
- سادسا: انزل أيضا عليهم بحزمة من البقدونس المفروم، قم بتشكيل هذه العجينة إلي صوابع، كور أيضا.
- سابعا: قم بوضع هذه الصوابع في البيض، ثم ضعها علي النشا والدقيق، قم بترجيعها إلي وعاء البيض مرة أخري.
- أخيرا: قم بوضعها في وعاء البقسماط.
كيفية تحمير كفتة البطاطس
- احضر وعاء عميق به كمية من الزيت، ثم ارفعه علي النار المتوسطة الحرارة.
- قم بتنزيل كمية من كفته البطاطس بالزيت، ثم اتركه علي النار حتي تأخذ اللون الذهبي الجميل، من هنا يمكنك رفع كفته البطاطس و تصفيتها جيدا من الزيت، سوف تحصلي علي اشهي وألذ وجبة علي الإطلاق.