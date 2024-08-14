اعرف هتقبض كام بعد الزيادة…رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي والشروط المطلوبة

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2024، من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة المصرية لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وخلال الساعات الأخيرة بدأ الكثير من الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة في البحث عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي تيسيراً على عدد كبير من المواطنين، وإليكم خطوات ورابط الإستعلام….

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2024

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2024، والتي أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي حتى يتمكن المتقدمين من نتيجة طلباتهم دون الحاجة للخروج من المنزل خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تمر بها البلاد خلال الأسابيع الماضية، وإليكم خطوات الإستعلام…

توجه للصفحة الرسمية لوزارة التضامن الإجتماعي على الإنترنت.

ثم انقر على برنامج تكافل وكرامة.

ادخل الرقم القومي للمتقدم المكون من 14 رقم.

واضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك حالة الطلب المقدم سواء بالقبول أو الرفض.

شروط الحصول على برنامج تكافل وكرامة

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن عدة شروط يجب أن تكون متوافرة في الأشخاص الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة وهي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك وأراضي زراعية

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أن يكون المتقدم متزوج ولديه أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

وألا يكون المتقدم لديه دخل شهري ثابت .

وأخيراً ألا يكون المتقدم مؤمن عليه أو يعمل في القطاع العام .

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة اغسطس 2024

وخلال الساعات الأخيرة بدأت الكثير من المواقع الالكترونية في تداول خبر زيادة معاش تكافل وكرامة، إلا أن وزارة التضامن الإجتماعي نفت هذه الأخبار المتداولة وأكدت أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها وأنه في حالة إضافة أي زيادة في برنامج تكافل وكرامة سوف يتم الاعلان عن هذا القرار على القنوات الفضائية وعلى الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت.