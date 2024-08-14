شروط الحصول على مكرمة أبناء المعلمين 2024 بالأردن وموعد عودة الدراسة

يتساءل عدد كبير من المواطنين داخل الأردن حول مكرمة أبناء المعلمين 2024 والتي تم إطلاقها بأمر من الملك عبدالله الثاني ووفقا لما نقلته المصادر المسؤولة أنه سوف يتم منح المكرمة لفئات محددة وهذا سوف يتم وفقا لمجموعة من التعليمات وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مكرمة أبناء المعلمين 2024

أعلن مجلس الوزراء بالأردن عن قبوله على مشروع مكرمة أبناء المعلمين والتي تساعد الطلاب في التقديم على القبول الموحد بالجامعات ولكن هذا يتم وفق مجموعة من التعليمات والمعايير التي حددها الملك عبدالله الثاني وهي كالتالي:

سوف يستفيد الطلاب القدامى من المكرمة ولكن سوف يتم ذلك وفقا للطاقة الاستيعابية للجامعات.

عدم استبعاد طلاب التوجيهي المعيدين من المكرمة.

سوف يتم تخصيص مقاعد لأبناء المعلمين بالجامعات وذلك بنسبة 5٪.

شروط الاستفادة من مكرمة أبناء المعلمين 2024

يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة.

يجب أن يكون الطالب صاحب أخلاق جيدة.

عدم استفادة الطالب من البعثات التي تقدمها الدولة قبل ذلك.

أن يكون عمر الطالب لا يتعدى 21 عام.

موعد عودة الدراسة بالأردن

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بالأردن أنه سوف يتم بدء العام الدراسي الجديد بالنسبة للكوارد التعليمية يوم الأحد الموافق 25 من أغسطس وهذا من أجل الاستعداد لاستقبال الطلاب حيث أن الطلاب سوف تبدأ دراسة يوم 1 من سبتمبر وبناء على هذا سوف يتم عقد اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم 21 من ديسمبر وسوف تنتهي يوم 7 من يناير وسوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 2 من فبراير ويستمر حتى يوم 19 يونيو.