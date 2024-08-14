سجل الان في منحة تونس صرف 300 دينار وتعرف على شروط التسجيل

تحرص الحكومة التونسية على إعانة كافة المواطنين هناك، للعمل على العيش بحياة كريمة ومواكبة الظروف الاقتصادية الصعبة و التصدي لارتفاع الأسعار، فقد تم العمل على طرح منحة جديدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية صرف 300 دينار للمواطنين من محدودي الدخل، وأعلنت بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدمين سنتعرف على التفاصيل الكاملة.

خطوات التسجيل في منحة تونس

بعد التعرف على تفاصيل منحة 300 دينار بتونس يرغب العديد من المواطنين في التسجيل للاستفادة من لدعم، وقد تم التوضيح بأنه يتم التسجيل من خلال الخطوات التالية:

أعلنت الحكومة التونسية بأنه يمكن التقديم على المنحة الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال الضغط على الرابط الخاص بهم من هنا .

يتم تسجيل الدخول على الموقع من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك، وفي حين كانت المرة الأولى للدخول على الموقع يتم اختيار تسجيل حساب جديد.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية لتأكيد حسابك، بعدها يتم الضغط على خدمات الوزارة الإلكترونية.

اضغط على منحة 300 دينار من المنح المتاحة أمامك على الشاشة،، بعدها يتم الضغط على التسجيل على المنحة.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية لمقدم الطلب، بعدها يطلب الموقع مجموعة من المستندات التي يجب إرسالها.

بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على تأكيد الطلب ويتم الانتظار لحين الموافقة على الطلب الخاص بك من قبل الوزارة.

ما هي شروط التسجيل في منحة تونس

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: