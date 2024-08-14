خطوة بخطوة .. طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

أعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق منصة “أور” الإلكترونية، التي تمكّن المواطنين من الاستعلام عن الغرامات المرورية بطريقة سهلة ومباشرة وهذه المنصة تأتي في إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات إلكترونية كما تسهم في تحسين حياة المواطنين ومع تزايد الاهتمام بالاستعلام عن الغرامات المرورية المرتبطة بالرقم الألماني لعام 2024، سوف نوضح في هذا المقال خطوات الاستعلام ودفع الغرامات عبر هذه المنصة.

خطوات الاستعلام عن الغرامات المرورية

قامت وزارة الداخلية العراقية بإتاحة خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية عبر الإنترنت باستخدام الرقم الألماني للسيارات.

يمكن للمستخدمين البدء بالدخول إلى موقع بوابة “أور” الإلكترونية

ثم الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك، يتم اختيار خدمة “غرامات المرور” من القائمة، مما يفتح نافذة جديدة تطلب إدخال رقم التسجيل الخاص بالسيارة.

إجراءات الاستعلام بشكل دقيق بمجرد إدخال الرقم، يقوم المستخدم بالنقر على زر الاستعلام لتظهر جميع تفاصيل الغرامات المرورية المرتكبة

. يمكن الاطلاع على نوع كل مخالفة والغرامة المترتبة عليها.

دفع الغرامات المرورية عبر الإنترنت

إلى جانب الاستعلام، توفر المنصة إمكانية دفع الغرامات المرورية عبر الإنترنت. يبدأ المستخدم بتسجيل الدخول إلى حسابه على بوابة “أور”، ثم يتوجه إلى قسم الدفع. بعد إدخال المعلومات المطلوبة، مثل رقم السيارة والمبلغ المستحق، يتم تأكيد عملية الدفع عبر المنصة بشكل آمن وسهل وتشمل الغرامات المرورية في العراق أنواعاً مختلفة من المخالفات على سبيل المثال، تصل غرامة عدم استخدام حزام الأمان إلى 1500 دينار عراقي، بينما قد تصل غرامة القيادة تحت تأثير الكحول إلى 1000 دينار عراقي. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين المرورية والحفاظ على سلامة الجميع.