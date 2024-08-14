نصف النهائي.. تردد القنوات الناقلة مباراة النصر ضد التعاون اليوم بنصف نهائي كأس السوبر السعودي وموعد المباراة

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة النصر ضد التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 الذي ينتظرها العديد من مشجعي ومحبي كرة القدم السعودية، لهذا يتساءل الكثير من الأفراد عن تردد القنوات الناقلة مباراة النصر والتعاون وهو ما سنتعرف عليه خلال سطورنا القادمة إلى جانب العديد من المعلومات الأخرى.

تردد القنوات الناقلة مباراة النصر ضد التعاون

حصلت مجموعة قنوات SSC sports على تصريح نقل مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 بين فريق النصر ضد التعاون، الأمر الذي جعل عدد كبير من الأشخاص يرغبون معرفة تردد القنوات الناقلة مباراة النصر والتعاون والذي جاء على النحو التالي:

التردد: 11523.

معدل ترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

الجودة: HD.

موعد مباراة النصر والتعاون

يريد الكثير من متابعي كأس السوبر السعودي 2024 معرفة موعد إقامة مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لهذا العام، لهذا أعلن القائمين على هذه البطولة أن هذه المباراة من المقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر أغسطس لعام 2024 على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية وذلك في تمام الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة،وفي تمام الساعة السادسة والخامسة عشر دقيقة مساء بتوقيت ليبيا والسودان، وفي تمام الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة مساءا في سلطنة عمان.

التشكيل المتوقع لفريق النصر أمام فريق التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024

يتوقع العديد من الأشخاص أن يقوم المدير الفني لفريق النصر البرتغالي لويس كاسترو أن يشمل فريقه ضد فريق التعاون كما يلي:

أن يكون كل من اللاعب عبدالله الخيبري- أوتافيو مونتيرو- مارسيلو بروزوفيتش في خط الوسط.

ان يتولى خط الهجوم كل من اللاعب أيمن يحيى- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

خط الدفاع يتكون من كل من اللاعب سلطان الغنام- عبدالإله العمري- إيميريك لابورت- أليكس تيليس.

المعلقين على مباراة النصر والتعاون

من المقرر أن يتولى تعليق مباراة النصر والتعاون على قناة SSC SPORT 1 HD المعلق عبدالله الغامدي، بينما يتولى المعلق محمد حسين التعليق على هذه المباراة على قناة SSC SPORT 5 HD، بينما يقوم بالتعليق على هذه المباراة على قناة SSC SPORT 1 SD المعلق فهد عريشي.