أكثر من قناة.. تردد القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في كأس السوبر الأوروبي بقيادة مبابي

ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم الأوروبية من جميع أنحاء العالم مباراة ريال مدريد واتلانتا في نهائي السوبر الأوروبي لعام 2024 والتي من المقرر إقامتها على الملعب الوطني بمدينة وارسو البولندية والتي حصلت العديد من القنوات حق بثها، لهذا يرغب عدد كبير من الأفراد معرفة القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد واتلانتا وهو ما سنتعرف عليه خلال متابعتنا لهذا المقال.

القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وأتالانتا

يتساءل العديد من الأشخاص المنتظرين مباراة ريال مدريد واتلانتا في نهائي السوبر الأوروبي لعام 2024 عن القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد واتلانتا، حيث أنه من المقرر أن تقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وبالاخص قناة bein Sports 1 HD نقل هذه المباراة بالإضافة إلى قناة Eleven Sports 1 HD portugal على قمر هاهسبات، قناة Digi Sport 1 HD Romania على قمر الثور 0.8 غرب، قناة Super Sport Maximo 1 على قمر يوتلسات 36.

تردد قناة bein Sports 1 على النايل سات

إن تردد قناة bein Sports 1 على القمر الصناعي نايل سات كالاتي:

التردد: 11013.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا

يرغب الكثير من متابعي السوبر الأوروبي لعام 2024 معرفة موعد إقامة مباراة ريال مدريد وأتالانتا في نهائي السوبر الأوروبي 2024، حيث أنه تم الإعلان ان هذه المباراة سوف يتم إقامتها يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس لعام 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على الملعب الوطني لمدينة وارسو البولندية.

تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا في السوبر الأوروبي 2024

يتساءل العديد من الأشخاص الذين يترقبون مباراة ريال مدريد واتلانتا عن تشكيل ريال مدريد ضد اتالانتا حيث أنه من المتوقع أن يقوم المدير الفني للفريق الملكي الإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيل فريقه كما يلي: