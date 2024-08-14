تخلصي من املاح المانجا بطريقة سهلة ومجربة

من احب الفاكهة في فصل الصيف المانجو فاكهة لذيذة يحبها الكبير والصغير في فصل الصيف الموسم الاساسي لفاكهة المانجو، علي الرغم من طعمها الشهي الا انها تحتوي علي نسبة املاح عالية مما تؤثر علي جسم الانسان حيث انها تعمل العديد من الحسوات، علما بانه عبر هذة السطور سنسرد لكم كيفية التخلص من الاملاح الزائدة التي تحتوي عليها المانجو عند تناولها اليكم التفاصيل.
اعرف اضرار تناول فاكهة المانجو
- تحتوي فاكهة المانجو علي اوكسلات الكالسيوم، ايضا تحتوي علي اوكسالات في المسالك البولية حيث انها تعمل علي تشكيل حصوات الكلي ذات حجم كبير.
- انخفاض امتصاص المعادن.
- تحتوي فاكهة المانجو علي اوكسلات بنسب عالية جدا عندما تتحلل هة الاوكسلات في القناه الهضمية فإنها تعمل علي سداد الطريق امام العناصر الاخري للمرور الي الجهاز البولي.
طرق التخلص من املاح المانجو
- عند تناول فاكهة المانجو يجب عليك الاستمرار في المشي او عمل أي نوع من الرياضية وذلك لان الحركة تساعد بشكل كبير علي التخلص من الاملاح الموجودة بالجسم، ايضا عن عمل الرياضة يخرج الانسان كمية من العرق التي تخرج معا الاملاح الزائدة بالجسم.
- الاكثار من شرب الماء حيث يساهم شرب كميات كبيرة من الماء في طرد السموم الموجودة بالجسم، تعمل علي تحسين اداء الكلي، تساعد علي ايضا التخلص من الاملاح بشكل رهيب جدا فالمياة فوائد عديدة لا يمكن ان تحصيها.
- من الاشياء التي تعمل علي التخلص من الاملاح الموجودة بالمانجو عند تناولها ايضا هو ان يقوم الانسان بعمل وجبات غذائية تحتوي علي اوكسلات منخفضة: من اشهر هذة الاطعمة هي الاسماك المعلبة، البروكلي.