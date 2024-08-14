تخلصي من املاح المانجا بطريقة سهلة ومجربة

من احب الفاكهة في فصل الصيف المانجو فاكهة لذيذة يحبها الكبير والصغير في فصل الصيف الموسم الاساسي لفاكهة المانجو، علي الرغم من طعمها الشهي الا انها تحتوي علي نسبة املاح عالية مما تؤثر علي جسم الانسان حيث انها تعمل العديد من الحسوات، علما بانه عبر هذة السطور سنسرد لكم كيفية التخلص من الاملاح الزائدة التي تحتوي عليها المانجو عند تناولها اليكم التفاصيل.

اعرف اضرار تناول فاكهة المانجو

تحتوي فاكهة المانجو علي اوكسلات الكالسيوم، ايضا تحتوي علي اوكسالات في المسالك البولية حيث انها تعمل علي تشكيل حصوات الكلي ذات حجم كبير.

انخفاض امتصاص المعادن.

تحتوي فاكهة المانجو علي اوكسلات بنسب عالية جدا عندما تتحلل هة الاوكسلات في القناه الهضمية فإنها تعمل علي سداد الطريق امام العناصر الاخري للمرور الي الجهاز البولي.

طرق التخلص من املاح المانجو