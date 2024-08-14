بعد قرار تبكير المرتبات … موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 وحقيقة اضافة زيادة 15% لأصحاب المعاشات

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، من أكثر الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة خاصة مع بداية العام المالي الجديد 2024-2025 والزيادة الجديدة في المعاشات التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من شهر مارس الماضي، بنسبة 15% والتي تم صرفها لما يقرب من 11 مليون مواطن مصري.

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2024

وبعد خبر زيادة معاشات شهر سبتمبر 2024، بدأ عدد كبير من أصحاب المعاشات عن حقيقة الخبر ، وقد صرح اللواء “جمال عوض” الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أن المعاشات يتم صرفها مع بداية كل شهر والزيادة السنوية يتم تطبيقها في شهر يوليو من كل عام، مالم يتم تبكير تطبيقها من قبل الحكومة المصرية.

وأشار “عوض” خلال لقاء له على قناة صدى البلد أن الظروف الأخيرة التي تمر بها البلاد بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا كانت سبباً رئيسياً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم موعد صرف زيادة المعاشات لهذا العام ليتم صرف الزيادة في مارس الماضي بدلاً من يوليو .

جدير بالذكر فقد تقدمت الدكتورة “مايا مرسي” وزيرة التضامن الإجتماعي بطلب زيارة على المعاشات بنسبة 15% خلال برنامجها أمام مجلس النواب، ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة في يوليو المقبل ما لم يتم إصدار قرار بتبكير موعد الزيادة السنوية.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر أغسطس 2024 لحوالي ما يقرب من 11 مليون مواطن بداية من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع المحافظ الالكترونية ونقاط فوري ومكاتب البريد المصري.