خطوات تسجيل الأبناء في نظام نور 1446 برقم الهوية قبل انطلاق السنة الدراسية

خطوات تسجيل الأبناء في نظام نور 1446 التي يهتم بها الأباء والأمهات خلال هذه الفترة تزامناً مع اقتراب حلول العام الدراسي الجديد، لن يبقى على بداية سنة دراسية جديدة سوى أيام معدودة حسب الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودية، حيث يعيش الطلاب في حالة من الترقب لأنهم يقبلون على مرحلة تعليمية جديدة،

مما يرغب الطلاب إتمام عملية التسجيل عبر موقع نظام نور للاستفادة من الخدمات التعليمية التي يوفرها الموقع لأنه موقع حكومي تابع لوزارة التربية والتعليم وتم انطلاقه منذ عدة سنوات ماضية، نظام نور الموقع الأنسب للطلاب حيث قام بدور كبير فترة تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لأنه إتاحة الفرص للطلاب أن يستكملون عامهم عن بعد، اليوم ننشر لكم عبر الفقرات التالي خطوات تسجيل الأبناء في نظام نور 1446.

خطوات تسجيل الأبناء في نظام نور 1446

يعمل موقع نظام نور بأحدث التقنيات تحت إشراف وزرة التربة والتعليم لعدم حدوث أي توقف نظراً احتياج الطلاب إلى الخدمات التي يقدمها

أولاً الدخول على الموقع من خلال هذا الرابط موقع نظام نور. ثم ادخال اسم المستخدم. كلمة المرور. النقر على أيقونة دخول. ثم التوجه إلى صفحة الخدمات. حدد تسجيل حساب للأبناء. ادخال الاسم. رقم الهوية. إضافة رمز التحقق المرئي. الضغط على تسجيل ثم حفظ لعودة الدخول مجددداً.

الخدمات المتاحة على نظام نور

خدمات إلكترونية كثيرة تتوفر عبر الموقع التعليمي نظام نور للطلاب والأباء والمعلمين، كما أن الخدمات المتوفرة مجانية ويعمل الموقع على مدار 24 ساعة