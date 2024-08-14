طريقة الإستعلام عن معاشات سبتمبر 2024 بالزيادة الأخيرة.. متى الصرف!

يرغب العديد من المواطنين في الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2024، التي لم يتبق عليها سوى أيام قليلة، بما تستقطب ذلك نحو 11 مليون مستفيد ومستفيده على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أن المعاش يأتي بقيمة الزيادة الجديدة التي وصلت إلى 15%، وعليه سنوضح لكم الموعد الرسمي لصرف المعاشات وكذلك المتأخرات، بالإضافة إلى إجراءات الاستعلام عن المعاش، بحيث يتعرف عليه الجميع.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

ووفقًا لما تقره الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن صرف معاشات شهر سبتمبر يوافق يوم 1 من كل شهر، بما يُشير ذلك إلى أن الصرف سيكون يوم 1 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى أن الصرف يأتي بالزيادة التي بلغت 15% وتم تطبيقها منذ أشهر متعددة، على أن يتحصل عليها جميع المستفيدين في الهيئة، ناهيك عن إمكانية تبكير صرف مرتبات سبتمبر بما يوافق ذلك يوم الخميس 22 من شهر أغسطس 2024، على أن يتم صرف المتأخرات في أيام 8 و11 و12 سبتمبر 2024، هذا وأن ذلك يشمل جميع الجهات العاملة في الدولة.

طريقة الاستعلام عن المعاشات

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2024، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-