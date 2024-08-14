لو مجموعك أقل من 80% …. اعرف تنسيق الجامعات 2024 -2025 علمي وأدبي

يهتم عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة بالتعرف على تنسيق الجامعات 2024 علمي وأدبي، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، بنسبة نجاح تخطت الـ 81% ويشعر الطلاب بحالة من القلق الشديد كونها مرحلة مهمة وفاصلة في عمر الطلاب ويجب أن يتم اختيار الكلية أو المعهد لكل دقة وعناية، وكانت وزارة التعليم والبحث العلمي أعلنت عن فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى بداية من يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024، بجد أدنى 90.48% لشعبة علمي علوم، و 87.07% لطلاب علمي رياضة، و 68.29% لطلاب الشعبة الأدبية .

تنسيق الجامعات 2024 -2025 علمي وأدبي

ومن المقرر أن تستمر الوزارة في تلقي تنسيق المرحلة الأولى 2024 لمدة 5 أيام لتنتهي عملية تسجيل رغبات الطلاب في يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024، وأكدت الوزارة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد أسبوع من غلق باب التقديم ، لتبدأ المرحلى الثانية في تقديم الرغبات والتي من المتوقع أن يشارك فيها حوالي ما يقرب من 113.200 طالب وطالبة من شتى محافظات الجمهورية.

مؤشرات القبول في تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2024

ويتساءل عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة حول زيادة أو نقصان معدلات القبول في الجامعات لعام 2024-2025، من المقرر أن يتم تعديل درجات القبول في الجامعات مقارنة بالعام الماضي بمعدل يصل لـ 11 درجة، أي فيما يعادل 2% كحد أدنى ، وإليكم مؤشرات القبول في تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى 2024-2025 .