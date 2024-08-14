صرف دعم الحقيبة المدرسية.. الموارد البشرية تزف خبر سار لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

ينتظر العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، موعد صرف الحقيبة المدرسية لجميع المستفيدين داخل المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن الوزارة حريصة على إيداع هذه الرواتب في المواعيد الرسمية والمحددة من قبل الدولة، وعليه سنوضح لكم الموعد الرسمي للموعد الرسمي للإيداع.

موعد صرف الحقيبة المدرسية

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن صرف الحقيبة المدرسية يوافق يوم الخميس 15 من شهر أغسطس 2024، على أن يكون هو الموعد الرسمي للصرف، إضافة إلى أن الوزارة حريصة على إيداع الدعم المخصص في جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين في الموعد الرسمي دون الإخلال بذلك، لضمان حصوله من قبل الطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية على مستوى المملكة العربية السعودية، وتأتي الحقيبة دون أي زيادات تذكر كما كان يتداولها بعض المستفيدين في السعودية.

الإستعلام عن الحقيبة المدرسية في السعودية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن الحقيبة المدرسية في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما يلي:-