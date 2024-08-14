ميزات مذهلة.. ميزة جديدة في  واتساب انتظرها ملايين المستخدمين.. تعرف على الإضافة الجديدة في الواتس اب

كشف تقرير مؤخرًا بإضافة ميزات جديدة في واتساب، التي يعتمد فيها التطبيق على الذكاء الاصطناعي، مما يُتيح لملايين المستخدمين التفاعل هذه الميزة بشكل كبير وإمكانية التفاعل مع الروبوت الدردشة المتمثل في ” Meta AI” بدون استخدام اليدين، حتى أن هذه الميزة يمكن بها إجراء محادثات كلاميه دون دون اليد أو الكتابة في أي شيء من هذه الإضافات الجديدة، على عكس التطبيقات الأخرى التي ما زالت تُتيح الإضافة التقليدية.

ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة

وأفاد التقرير الصادر مؤخرًا، عن أن الميزة الجديدة تشمل كذلك العديد من الخيارات المتمثلة في الأصوات رغم عدم توضيح التفاصيل كاملة حول الاختلاف بين الطريقة الجديدة والتقليدية، ناهيك عن أن موقع ” WABetaInfo” أفاد بأن ميزة الوضع الصوتي للذكاء الاصطناعي ضمن النسخة التجريبية من التطبيق ذاته تم على بعض نسخ الأندرويد والمتمثلة في “2.24.17.16” وجاري العمل على إطلاقها بشكل رسمي على باقي الإصدارات المختلفة.

إضافات جديدة في واتساب

وفي غضون أسابيع قليلة من الأن سيتم إطلاق هذه الميزة رسميًا على جميع الإصدارات الأخرى، لكن في الوقت الحالي هي مازالت قيد عملية التطوير والمراجعة، وجاري العمل على إدخالها في برنامج ” Google Play Beta”، حتى أن بعض اللقطات المأخوذ عن التحديث الجديد بين ظهور موجهة صوتية بجانب خانة الكتابة أو النص وذلك عندما يتم النقر على هذه الأيقونة سيتمكن المستخدم من تفعيل مثل هذه الميزة على هاتف وبمختلف الإصدارات، دون الحاجة إلى اليدين أو الكتابة مرة أخرى.