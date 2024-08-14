وزارة التعليم فتحت الوظائف!.. الأوراق المطلوبة للعمل بالحصة في المدارس العام الدراسي 2025

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
وزارة التعليم فتحت الوظائف!.. الأوراق المطلوبة للعمل بالحصة في المدارس العام الدراسي 2025
وزارة التعليم فتحت الوظائف!.. الأوراق المطلوبة للعمل بالحصة في المدارس العام الدراسي 2025

اشتعال مواقع التواصل الإلكترونية من قبل المواطنين حول معرفة الأوراق المطلوبة من اجل العمل بالحصة في المدارس وذلك بعد أن تم الكشف عنها من قبل مسئولين بوزارة التربية والتعليم، حيث تم فتح باب العمل بالحصة بالإدارات التعليمية، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة التي تتعلق بتلك الموضوع في السطور الآتية.

ماهي الوثائق اللازمة من اجل العمل بالحصة في المدارس لعام 2024_2025

  • أولا: علي المتقدم أن يحضر طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها.
  • ثانيا: تقديم اصل شهادة المؤهل الدراسي، 4 صورة منها للاطلاع عليها.
  • ثالثا: تقديم عدد 4 صور من بطاقة  الرقم القومي، يشترط أن تكون سارية.
  • رابعا:تقديم شهادة خبرة للمتقدم يثبت بها أن المتقدم لدية خبرة بأعمال التدريس.
  • خامسا: تقديم عدد 4 صور من شهادة الميلاد.
  • سادسا: علي المتقدم من الإناث بان تقدم شهادة الخدمة العامة التي تم الحصول عليها.
  • سابعا: بالنسبة للذكور تقديم الشهادة العسكرية.
  • أخيرا: علي المتقدم أن يقدم بتقديم إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد.

اعرف شروط التقديم للعمل بالحصة في المدارس 2024_ 2025

  1. حصول المتقدم علي مؤهل عالي، كما يشترط أيضا حصوله علي مؤهل تربوي بالنسبة للتخصصات التي يفرض عليها التربوي.
  2. يتم بحث الموقف الأمني  للمتقدمين بنظام الحصة عن طريق المدريات التابع لها قبل البدء بالعمل.
  3. ألا يتجاوز مدة العمل في المدارس عن 11 شهرا علي مدار العام الدراسي.
  4. عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين، أو التعاقد.
  5. علي المتقدم عدم المطالبة بالاشتراك في أعمال لجان الامتحانات أو التصحيح، المراقبة.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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