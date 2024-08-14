وزارة التعليم فتحت الوظائف!.. الأوراق المطلوبة للعمل بالحصة في المدارس العام الدراسي 2025

اشتعال مواقع التواصل الإلكترونية من قبل المواطنين حول معرفة الأوراق المطلوبة من اجل العمل بالحصة في المدارس وذلك بعد أن تم الكشف عنها من قبل مسئولين بوزارة التربية والتعليم، حيث تم فتح باب العمل بالحصة بالإدارات التعليمية، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة التي تتعلق بتلك الموضوع في السطور الآتية.

ماهي الوثائق اللازمة من اجل العمل بالحصة في المدارس لعام 2024_2025

أولا: علي المتقدم أن يحضر طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها.

ثانيا: تقديم اصل شهادة المؤهل الدراسي، 4 صورة منها للاطلاع عليها.

ثالثا: تقديم عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي، يشترط أن تكون سارية.

رابعا:تقديم شهادة خبرة للمتقدم يثبت بها أن المتقدم لدية خبرة بأعمال التدريس.

خامسا: تقديم عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

سادسا: علي المتقدم من الإناث بان تقدم شهادة الخدمة العامة التي تم الحصول عليها.

سابعا: بالنسبة للذكور تقديم الشهادة العسكرية.

أخيرا: علي المتقدم أن يقدم بتقديم إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد.

اعرف شروط التقديم للعمل بالحصة في المدارس 2024_ 2025