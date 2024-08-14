اتفرج على الماتش.. تردد قناة بي ان سبورت bein sports 1 الجديد 2024 الناقلة مباراة ريال مدريد واتلانتا نهائي السوبر الأوروبي

تردد قناة بي ان سبورت bein sports 1 الجديد 2024، اعتادت قناة بي ان سبورت على نقل أقوى وأهم البطولات الأوروبية والعربية ولذلك اسمها يتصدر محرك البحث الأول على جوجل، حيث تنقل القناة الدوري الإنجليزي والدوري الألماني والدوري الفرنسي والدوري الإيطالي وكأس الرابطة الانجليزي والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا وغيرها الكثير من البطولات، وهذا لأن قناة بي ان سبورت 1 تعمل بأحدث التقنيات، حيث تسعى القناة دائماً لنقل المحتوى الرياضي الجديد والحصري أول بأول،

كما تعمل القناة على مدار 24 ساعة بدون أي توقف، قناة بي ان سبورت تعمل على تغطية محتوى رياضي مهم للغاية، كما أن القناة تمتلك استديو تحليلي على أعلى مستوى، مما تضم القناة كبار المحللين والمعلقين، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة تردد قناة بي ان سبورت bein sports 1 الجديد 2024.

تردد قناة بي ان سبورت bein sports 1 الجديد 2024

تعمل بي ان سبورت على مدار 24 ساعة بدون توقف وتعمل على نقل المباريات بصوت وصورة قمة الوضوح دون أي تشويش أو تقطيع:.

القمر الصناعي

التردد: 11045.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: hd.

موعد مباراة ريال مدريد واتلانتا

هناك انتظار وترقب شديد للغاية من عشاق الساحرة المستديرة تشوقاً لمشاهدة المباراة المنتظرة بين ريال مدريد واتلانتا ضمن منافسات كأس السوبر الأوروبي، حيث وصل الفريقين لهذه المرحلة بعد منافسات وتحديات كثيرة مع مختلف الفرق الأوروبية، لن يفصلنا عن الاستمتاع بأجواء مباراة ريال مدريد واتلانتا سوى ساعات قليلة اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 عبر شاشة قناة بي ان سبورت 1 hd في تمام الساعة 10 مساءً حسب توقيت مصر والسعودية، حيث تقام هذه المباراة على أرضية الملعب الوطني – وارسو في ظل حضور جماهيري كبير.