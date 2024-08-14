مؤشرات تنسيق الكليات والجامعات الجديد 2024 بعد إضافة درجتين في تنيجة الثانوية العامة

بعد أن تم إضافة درجتين في مادة الفيزياء بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، بدأت المؤشرات الأولية للحدود الدنيا في القبول داخل الكليات والجامعات تظهر، وخاصة الكليات الطبية والهندسية لطلاب المرحلة الأولى 2024، التي تخطى عدد المسجلين فيها إلى نحو 42 ألف طالب بالنسبة للشعبة العلمية بمختلف فروعها، مما تُشير التوقعات إلى ارتفاع التنسيق عن العام الماضي بما يتراوح من 4 إلى 10 درجات.

المؤشرات الأولية للقبول في الجامعات

ووففًا للمؤشرات الأولية، فمن المتوقع بأن يتم التعديل على الحدود الدنيا لبعض الكليات ووقفها عن البعض الأخر، بما تسقط ذلك الكليات الطبية والهندسية، خاصة وأن ذلك يتم إقراره من قبل اللجنة العليات لتنسيق الكليات في غضون الفترة القليلة المقبلة، حتى يتمكن الجميع من الإطلاع على الكليات التي حصلوا عليها وفقًا للمجموع الخاص بكل طالب وطالبة بعد إضافة درجتين وتعديل النتيجة.

ما هو تنسيق الجامعات الجديد 2024؟

ووفقًا للمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات والكليات التي تستقطب عدد كبير من الطلاب، فإنه جاء على النحو الأتي:-